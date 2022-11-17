. 16 случаев, когда у людей была всего одна задача, и они даже с ней не справились (Новые фото)

Ошибки на работе неизбежны. Это естественно, что ни одному сотруднику не нравится рассказывать всему миру, не говоря уже о своем начальнике, как сильно они потерпели неудачу. Но это случается даже с людьми, у которых в списке дел была всего одна-единственная простая работа, и они все равно умудрились все испортить.

Благодаря сообществу Reddit, насчитывающему 673 тысячи пользователей, метко названному "One Job"(Одна задача), мы видим множество случаев, когда неспособность выполнить простейшую задачу приводила к забавным результатам.

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"У тебя была всего одна работа", или 23 творения профессиональных рукопопов - onedio.ru