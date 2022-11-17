. 18 фотографий от девушки, сравнивающей снимки, которые попадают в соцсети, с теми, которые никто не увидит
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 18 фотографий от девушки, сравнивающей снимки, которые попадают в соцсети, с теми, которые никто не увидит

18 фотографий от девушки, сравнивающей снимки, которые попадают в соцсети, с теми, которые никто не увидит

18 фотографий от девушки, сравнивающей снимки, которые попадают в соцсети, с теми, которые никто не увидит

Социальные сети полны обмана и иллюзий. Из сотни кадров в сеть попадает только парочка удачных, да и те обычно редактируются. Поэтому самое вредное, что можно сделать, — начать сравнивать себя с кем-то. Об этом говорит и блогерша по имени Даниэль. Девушка показывает, как выглядят фото из социальных сетей и те, которые туда никогда не попадут.

Вот как фото выглядит до и после обработки для соцсетей

kale.themwith.kindness

Инстаграм* и реальность

kale.themwith.kindness

А может, это выглядит вообще вот так

kale.themwith.kindness

В жизни мы частенько выбираем комфортную и уютную одежду. Но она не отличается фотогеничностью, поэтому остаётся скрытой от посторонних глаз.

Есть дни и эмоции, которые не покажешь в соцсетях

kale.themwith.kindness

Одно и то же тело может выглядеть по-разному

kale.themwith.kindness

То, что вы видите, и то, чего вы никогда не увидите

kale.themwith.kindness

Это всё ещё одно и то же тело

kale.themwith.kindness

Когда позируешь и расслабляешься

kale.themwith.kindness

В жизни люди часто выглядят не так блестяще, как в соцсетях

kale.themwith.kindness

Фото, которые выкладывают, и фото, которые удаляют

kale.themwith.kindness

Вот как могут отличаться фото, на которых люди позируют, и те, которые сделаны случайно

kale.themwith.kindness

Как люди выглядят 1% времени, и как — остальные 99%

kale.themwith.kindness

Складки на животе — это нормально

kale.themwith.kindness

Социальные сети — мир иллюзий

kale.themwith.kindness

Далеко не всё, что вы видите, реально

kale.themwith.kindness

Девушка постоянно говорит о том, что не стоит верить соцсетям, ведь, пролистывая ленту Инстаграма*, мы порой даже не догадываемся, сколько времени потрачено на поиск верного ракурса, на получение идеального фото и на его редактирование.

Всегда ли вы держите осанку?

kale.themwith.kindness

Обработка селфи

kale.themwith.kindness

Разница очевидна

kale.themwith.kindness

А здесь вы можете увидеть иллюстрации от добрых стилистов, которые показывают, что стильно одеваться так, как вам нравиться, а не так, чтобы вписываться в какие-то рамки.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Дмитрий Нагиев объяснил, когда вернется на Первый канал
Дмитрий Нагиев объяснил, когда вернется на Первый канал
Дана Борисова мечтает отправиться на фронт
Дана Борисова мечтает отправиться на фронт
Светлана Ходченкова закрутила роман с молодым бизнесменом
Светлана Ходченкова закрутила роман с молодым бизнесменом
У российских банков резко сократились запасы долларов и евро
У российских банков резко сократились запасы долларов и евро
Польша не позволит Украине участвовать в расследовании ракетного инцидента
Польша не позволит Украине участвовать в расследовании ракетного
Брендан Фрейзер отказался посещать «Золотой глобус» из-за харассмента
Брендан Фрейзер отказался посещать «Золотой глобус» из-за харассмента
Ольга Орлова не вылазила из больниц, прежде чем забеременеть
Ольга Орлова не вылазила из больниц, прежде чем забеременеть
Яна Рудковская высказалась о судьбе английской монархии
Яна Рудковская высказалась о судьбе английской монархии
Иван Ургант не появляется на вечеринках с «идиотами»
Иван Ургант не появляется на вечеринках с «идиотами»
Лукашенко подарил журналистам президентского пула по мешку картошки
Лукашенко подарил журналистам президентского пула по мешку картошки
Бородина узнала, что мешает Гориной стать счастливой
Бородина узнала, что мешает Гориной стать счастливой
Гаагский суд приговорил виновных в катастрофе MH17 к пожизненному заключению
Гаагский суд приговорил виновных в катастрофе MH17 к пожизненному

Топ на сегодня

«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних условиях
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России
Небензя заявил о превращении Украины в полигон для испытаний западного оружия
Небензя заявил о превращении Украины в полигон для испытаний
Катя Гордон сообщила о пополнении в семье
Катя Гордон сообщила о пополнении в семье
Муж Яны Поплавской «нагнул ее раком»
Муж Яны Поплавской «нагнул ее раком»

Еще по теме

Девушка показывает, как фотографии в соцсетях отличаются от тех, которые туда никогда не попадут
Руины древнейшей крепости обнаружили на дне турецкого озера Ван
Девушка на своем примере показала, как выглядят реальные фотографии и снимки в соцсетях (16 фото)
В Кале начались работы по сносу лагеря мигрантов