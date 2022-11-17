18 фотографий от девушки, сравнивающей снимки, которые попадают в соцсети, с теми, которые никто не увидит
Социальные сети полны обмана и иллюзий. Из сотни кадров в сеть попадает только парочка удачных, да и те обычно редактируются. Поэтому самое вредное, что можно сделать, — начать сравнивать себя с кем-то. Об этом говорит и блогерша по имени Даниэль. Девушка показывает, как выглядят фото из социальных сетей и те, которые туда никогда не попадут.
Вот как фото выглядит до и после обработки для соцсетей
Инстаграм* и реальность
А может, это выглядит вообще вот так
В жизни мы частенько выбираем комфортную и уютную одежду. Но она не отличается фотогеничностью, поэтому остаётся скрытой от посторонних глаз.
Есть дни и эмоции, которые не покажешь в соцсетях
Одно и то же тело может выглядеть по-разному
То, что вы видите, и то, чего вы никогда не увидите
Это всё ещё одно и то же тело
Когда позируешь и расслабляешься
В жизни люди часто выглядят не так блестяще, как в соцсетях
Фото, которые выкладывают, и фото, которые удаляют
Вот как могут отличаться фото, на которых люди позируют, и те, которые сделаны случайно
Как люди выглядят 1% времени, и как — остальные 99%
Складки на животе — это нормально
Социальные сети — мир иллюзий
Далеко не всё, что вы видите, реально
Девушка постоянно говорит о том, что не стоит верить соцсетям, ведь, пролистывая ленту Инстаграма*, мы порой даже не догадываемся, сколько времени потрачено на поиск верного ракурса, на получение идеального фото и на его редактирование.
Всегда ли вы держите осанку?
Обработка селфи
Разница очевидна
А здесь вы можете увидеть иллюстрации от добрых стилистов, которые показывают, что стильно одеваться так, как вам нравиться, а не так, чтобы вписываться в какие-то рамки.
* деятельность организаций на территории РФ запрещена.