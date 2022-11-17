. 18 фотографий от девушки, сравнивающей снимки, которые попадают в соцсети, с теми, которые никто не увидит

Социальные сети полны обмана и иллюзий. Из сотни кадров в сеть попадает только парочка удачных, да и те обычно редактируются. Поэтому самое вредное, что можно сделать, — начать сравнивать себя с кем-то. Об этом говорит и блогерша по имени Даниэль. Девушка показывает, как выглядят фото из социальных сетей и те, которые туда никогда не попадут.

Вот как фото выглядит до и после обработки для соцсетей

Инстаграм* и реальность

А может, это выглядит вообще вот так

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В жизни мы частенько выбираем комфортную и уютную одежду. Но она не отличается фотогеничностью, поэтому остаётся скрытой от посторонних глаз.

Есть дни и эмоции, которые не покажешь в соцсетях

Одно и то же тело может выглядеть по-разному

То, что вы видите, и то, чего вы никогда не увидите

Это всё ещё одно и то же тело

Когда позируешь и расслабляешься

В жизни люди часто выглядят не так блестяще, как в соцсетях

Фото, которые выкладывают, и фото, которые удаляют

Вот как могут отличаться фото, на которых люди позируют, и те, которые сделаны случайно

Как люди выглядят 1% времени, и как — остальные 99%

Складки на животе — это нормально

Социальные сети — мир иллюзий

Далеко не всё, что вы видите, реально

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Девушка постоянно говорит о том, что не стоит верить соцсетям, ведь, пролистывая ленту Инстаграма*, мы порой даже не догадываемся, сколько времени потрачено на поиск верного ракурса, на получение идеального фото и на его редактирование.

Всегда ли вы держите осанку?

Обработка селфи

Разница очевидна

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А здесь вы можете увидеть иллюстрации от добрых стилистов, которые показывают, что стильно одеваться так, как вам нравиться, а не так, чтобы вписываться в какие-то рамки.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.