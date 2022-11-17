. 18 снимков прошлого, подтверждающих, что история человечества — бесконечная череда потрясающих открытий
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18 снимков прошлого, подтверждающих, что история человечества — бесконечная череда потрясающих открытий

18 снимков прошлого, подтверждающих, что история человечества — бесконечная череда потрясающих открытий

История помогает правильно оценить события прошлых лет и понять, как именно формировалась наша современная реальность. Однако далеко не всегда это хочется делать посредством запоминания сухих дат и бесконечного количества имён. К счастью, узнавать интересные и важные исторические факты можно и другим методом — например, рассматривая любопытные фотографии, которые заботливо для нас сохранили фотографы прошлых лет. В этом случае процесс изучения будет протекать в разы быстрее и увлекательнее. Предлагаем вам попробовать узнать что-то новое для себя прямо сейчас.

Фотография девушки-инженера, проводящей подключение к одному из первых компьютеров IBM, 1958 год

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Отцы Церковного Собора со своими секретарями покидают Собор Святого Петра, 1962-1965 годы

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Актриса Вероника Лейк с волосами, закрученными на сверлильном станке, 1943 год

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На фото актриса демонстрирует потенциальную опасность, с которой женщины могут столкнуться на фабриках во время работы. В каком-то смысле снимок представляет собой предупреждение, которое было обязано уменьшить количество несчастных случаев.

Жёсткий диск Fermilab, 1973 год

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Мужчины стоят на секции стальной трубы для плотины Гувера, строительство которой близится к концу, 1935 год

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Представленный на фото фрагмент трубы весит 45 тонн.

Александр Колонна-Валевский, внебрачный сын Наполеона, 1860 год

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Якорная цепь Титаника, изготовленная компанией Hingley & Sons, 1909 год

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Пепельницы и стулья с телевизором и оплатой монетами на автовокзале Лос-Анджелеса, 1969 год

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Обед на борту скандинавского самолёта, 1969 год

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Говард Картер, Артур Каллендер и египетский рабочий впервые видят саркофаг Тутанхамона, 1924 год

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Традиционная руандийская причёска, 1923 год

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Лесорубы держат пилу на стволе гигантской секвойи в Калифорнии, 1917 год

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Экипаж Аполлона-1 отрабатывает посадку на воду, 1966 год

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Юрий Гагарин наливает себе кружку пива во время посещения пивоварни Karlsberg в Копенгагене, 1962 год

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Инженер Motorola Джон Митчелл со своим телефоном на улице Нью-Йорка, 1973 год

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Митчелл помог разработать дизайн первого мобильного телефона.

Женщина-будильщик поднимает рабочих на смену, 1940-1950 годы

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До того, как появились первые будильники, в Англии и Ирландии существовала профессия «будильщиков». Это были люди, которые ходили рано утром по улицам и будили своих клиентов до тех пор, пока не убедятся, что они бодрствуют. Женщина на снимке стреляет в окно горохом при помощи самодельного горохострела.

Напиток кока-кола пришёл во Францию, 1950 год

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Цветной снимок Томаса Эдисона, который рассматривает своё изобретение — лампочку, 1911 год

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Здесь вы можете посмотреть ещё одну серию исторических снимков, которые продемонстрируют удивительные изобретения прошлых лет.

# Интересное
По материалам: twizz

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