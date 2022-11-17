. 5 женских типов, которых почему-то боятся мужчины

1. Высокие требования – это относится к альфа-женщинам.

2. Лишняя независимость и самостоятельность – одинокая женщина старается самостоятельно искать пути решения проблем и контролировать свою жизнь.

3. Расчетливость и корысть – существует много обнаглевших дам, которых интересует только финансовая сторона.

4. Откровенное желание выскочить замуж – это написано на лице девушки при первой встрече.

5. Равнодушие – не только женщины, но и мужчины требуют к себе пристального внимания.

Много на свете образованных, симпатичных и воспитанных молодых особ, которые несчастливы – они не могут встретить спутника жизни. И в жизни у них, казалось бы, все на «отлично» – престижная работа, много друзей, достаточно денег, но сильного и надежного мужчины рядом нет. Почему же так бывает?Очень умные женщины знают себе цену, поэтому от мужчины требуют многого. Например, женщина при хорошей должности не свяжет свою жизнь с простым работягой. Такие дамы желают найти для себя подобного партнера, хотя прекрасно знают, что таких мужчин в природе почти не существует. Вот и приходится сильной женщине самой придумывать непосильные требования к мужчинам, а потом сетовать на одиночество.Казалось бы, с появлением партнера можно стать слабой и позволить все решать мужчине. Но не тут-то было – независимость остается, она не желает обращаться за помощью и пытается навязать свое мнение любимому человеку. Сначала мужчине это нравится, но потом он приходит к мысли, что будущего у таких отношений не будет. А рядом с эгоистичной женщиной, которая не позволяет мужчине заботиться о ней, быть совсем не хочется.Каждый мужчина понимает, что с появлением в его жизни девушки придется тратить деньги. Это вполне нормально – он должен быть добытчиком в семье, дарить своей любимой подарки и цветы, водить в рестораны и кафе. Но ведь в современном мире сегодня все сложно – зарплаты мужчин и женщин уравнялись, а она требует все больше и больше. При первой встрече девушка выясняет, имеются ли у партнера квартира, деньги, машина. Получается, что ей нужен мужчина только для удовлетворения ее потребностей. Со временем мужчина поймет это и прекратит все отношения.Она ведет разговоры о свадьбе, ребенке и совместных планах – это, пожалуй, серьезная женская ошибка при завязывании отношений. Мужчины – любители и ценители свободы, поэтому семейные узы у них сопряжены с опасностью и страданием. Мужчине, который слышит на первом свидании подобные разговоры, бегут без оглядки от такой «проблемы». Умные женщины должны поступать умнее и хитрее.Девушка обижается, если молодой человек не обращает внимание на ее прическу или новое платье, не интересуется ее успехами. Мужчины очень чувствительны и ранимы, просто стесняются это демонстрировать. Поэтому с равнодушной и безразличной к его делам женщиной он никогда не свяжет жизнь. И глупые, и умные, и красивые женщины не остаются в одиночестве – просто нужно искать вторую половинку по себе. А дамы, затерявшиеся в длительных поисках мужчины, должны сначала сами что-то изменить в своем характере, и счастье им непременно улыбнется.