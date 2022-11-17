. 7 необычных способов привлечь счастье в любви

Вадим Карасев

Обрести крепкие взаимные отношения не всегда просто, однако есть несколько проверенных способов. С их помощью удастся позабыть об одиночестве и обрести счастье в романтических отношениях.

В желании привлечь любовь многие прибегают к обрядам и ритуалам, часть из которых вовсе не безопасна. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с необычными методами, которые помогут обрести счастье без вреда для энергетики. Выполнить их не составит труда, и для этого не придется заучивать длинные заговоры, а также выполнять сложные манипуляции.

1. Привлечь любовь и счастье в жизнь и дом получится, если время от времени зажигать натуральные восковые свечи красных и розовых оттенков. Их огонь ускорит судьбоносную встречу и поможет избавиться от одиночества.

2. Обрести счастье получится, если раскрасить яркую мандалу и повесить ее в коридоре. Ее красиво оформляют в рамку, чтобы рисунок не пылился. Главное — раскрашивать узоры в хорошем настроении и мысленно привлекать в жизнь любовь. На обратной стороне мандалы можно написать одну их аффирмаций: «Я привлекаю счастье, моя жизнь состоит из взаимной любви».

3. Избавиться от одиночества получится, если носить в кармане парные фигурки. Это могут быть миниатюрные голубки или утки-мандаринки. Также обрести любовь помогут любые парные вещи, ассоциирующиеся со светлым чувством.

4. Для обретения любви стоит написать письмо самому себе. В нем описывают радостные эмоции, переполняющие сердце, а также человека, с которым хотелось бы начать отношения. Если на горизонте нет никого выбывающего симпатию, то просто отмечают желанные черты характера, внешности и поведения. Конверт можно убрать в укромное место или отправить самому себе по почте.

5. Для привлечения любви в доме должно быть место для еще одного человека. Это значит, что одну полку в шкафу нужно освободить, добавить на кровать подушек, да и само ложе для сна сделать максимально удобным и просторным. В спальне избавляются от всего, что мешает отдыху и создает визуальный шум.

6. Поможет в привлечении личного счастья и яркий цветок. Некоторые из комнатных растений способны притянуть любовь, а уход за ними сродни медитации — успокаивает и снимает стресс. Питомца обязательно сажают в красивый и подходящий горшок, разговаривают с ним и просят о счастье.

7. В дом обязательно постучится счастье, если соблюдать везде чистоту и порядок. Не стоит думать о том, что не вовремя убранная вещь отпугнет любовь, но вот хранить ненужные вещи, захламлять полки шкафов и сваливать обувь грудой у входа не стоит. Не добавит уюта и пыль. Ее также нужно протирать. Для того, чтобы в жилище всегда был порядок, можно воспользоваться советами Мари Кондо.