. Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони
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Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони

Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони
Модель Алена Шишкова не смогла угодить Владу Кадони. Экс-избранница Тимати Алена Шишкова и телеведущий Влад Кадони пересеклись на игровом реалити-шоу канала «ТВ-3». Модель Алена Шишкова, известная благодаря отношениям с рэпером Тимати, и телеведущий Влад Кадони оказались в числе звездных участников реалити-шоу канала «ТВ-3» «Наследники и самозванцы». В Сети распространяется видео, на котором отчетливо слышно, как Влад Кадони высказывается об умственных способностях модели Алены Шишковой, фактически публично унижая блондинку.
«Выгодно сейчас выгонять только бесполезных игроков» — слышен в кадре голос Влада Кадони. Кто-то из участников реалити-шоу попросил Влада Кадони назвать конкретные имена бесполезных людей. Тот в ответ озвучил имя Алены Шишковой. «Наследники и самозванцы» — первое реалити-шоу в жанре детектива. 18 звезд российского шоу-бизнеса, участвующих в проекте, бросают вызов друг другу и собственным страхам в борьбе за наследство таинственного миллионера в пространстве роскошного замка.
# Шоу-бизнес Шишкова Алена
По материалам: z-aya

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