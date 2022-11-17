. Алла Пугачева пожаловалась на тяжелую жизнь

Богатая певица Алла Пугачева не довольна своей жизнью. Музыкант стал известен в начале 90-х. «Ты не достроил на песке безумно дивный, чудный город...» — эта песня тогда часто звучала на радио. Кашин благодаря этому и познакомился с Алла Борисовной. «Мы встречались несколько раз на мероприятиях, потом она пригласила меня к себе на передачу на радио, — отметил Павел. — Эфир прошел нормально. Запомнилось, как Алла жаловалась, что жизнь так тяжела и удивлялась, как у меня получается так счастливо и весело ее жить. Я сидел и тоже удивлялся, что мне это говорит Пугачева. Да, она хвалила мой первый альбом». Многие исполнители винят Примадонну в своей несостоявшейся карьере на эстраде. По их словам, она «перекрыла им кислород». Кашин говорит, что у него «другой случай». Он сам пишет стихи, музыку, делает аранжировки и гастролирует, поэтому не зависит от продюсеров или прихотей других звезд.Певец также заверил, что бывший муж Аллы Пугачевой далеко не настолько коммерчески успешен, каким представляется. По мнению Павла, популярность Филиппа сильно переоценена. «Я видел за свою жизнь всего одну девочку, у которой в бардачке был диск Киркорова. А мне 55 лет», — подчеркнул Кашин. Он не пишет композиции для других артистов. Однако в прошлом году его хит «Жозефин» прозвучал в шоу «Три аккорда» в исполнении Ваенги. Павел пояснил, что разрешил ей это сделать. «Иногда случается, что мои песни берут куда-то или просто просят исполнить, как Елена Ваенга, например. Ей понравилась «Жозефин» и «Моя ангел», и она на всех концертах их поет. Я сам не предлагаю, потому что, вы же понимаете, я не форматный автор, который звучит на радиостанциях, поэтому не подхожу ни под один тип артистов», — заключил автор-исполнитель в интервью «СтарХиту».