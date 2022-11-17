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Американский политолог объяснил действия России расширением НАТО

Американский политолог объяснил действия России расширением НАТОПолитолог Миршаймер заявил, что расширение НАТО вынудило Россию предпринять действия

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер объяснил действия России расширением НАТО и желанием альянса превратить Украину в бастион Запада. Об этом он рассказал в интервью журналу The New Yorker.

По мнению политолога, есть «огромный объем доказательств» того, что «расширение НАТО и в более широком смысле политика превращения Украины в бастион Запада на границе с Россией» подтолкнули Москву к проведению специальной военной операции.

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По материалам: lenta.ru

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