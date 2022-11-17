Американский политолог объяснил действия России расширением НАТО
Сегодня, 21:35 Вадим Карасев
Политолог Миршаймер заявил, что расширение НАТО вынудило Россию предпринять действия
Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер объяснил действия России расширением НАТО и желанием альянса превратить Украину в бастион Запада. Об этом он рассказал в интервью журналу The New Yorker.
По мнению политолога, есть «огромный объем доказательств» того, что «расширение НАТО и в более широком смысле политика превращения Украины в бастион Запада на границе с Россией» подтолкнули Москву к проведению специальной военной операции.
По материалам: lenta.ru