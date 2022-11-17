. Анастасия Уколова сменила имя сыну

Актриса Анастасия Уколова не может определиться с именем для сына. Два месяца назад Анастасия впервые стала мамой. О рождении сына актриса сообщила не сразу. К слову, беременность звезде и вовсе удалось скрыть. Лицо малыша Уколова не спешит показывать, зато с радостью раскрыла его имя. Актриса долго думала, как назвать ребенка и в итоге остановилось на редком, при этом простом имени. После рождения малыша Анастасия поняла, что немного поторопилась и придумала уменьшительно-ласкательную форму. «Нашего мальчика зовут Гоша. Выбирали из имен вообще далеких от этого. За месяц определились, что назовем Егор. И в свидетельстве рождения так написано — Егор Юрьевич. Но ласково называем Гоша, потому что увидели его и поняли, что Егорка как-то для него еще грубовато. Ну а как вырастет, сам решит», — поделилась 28-летняя звезда кино. 14 ноября Гоше исполнилось два месяца. В честь маленькой даты Анастасия заказала торт и свечу. «Мы хорошо отпраздновали. Даже выпила бокал вина!» — призналась актриса.Несколько лет назад Уколова развелась с режиссером и оператором Антоном Зенковичем. После разрыва артистка сошлась с другом детства, за которого впоследствии вышла замуж. Второго супруга Анастасия скрывает от глаз общественности. Первенца актриса также не спешит знакомить с публикой. По словам молодой мамы, она старается оградить малыша от любопытных и завистников. «Я оказалось слишком тревожной и вообще ни на минуту не могу отойти от ребенка, поэтому уже вторую неделю заставляю себя выходить в люди, а семья меня выгоняет куда-нибудь, чтобы я развеялась или мы встретились с друзьями. Помогает моя мама. Сцеживаю молоко и иногда позволяю себе выпить бокальчик или прийти поздно ночью. Все это сопровождается внутренней борьбой и отчаянными попытками расслабиться и не переживать за маленького. Вот вчера отдыхала, а сегодня он ни в какую не ест. И весь день воюем. Еще второй раз к нам пришла няня на несколько часов, но я пока нахожусь с ними, боюсь уходить…» — рассказала артистка.