. Анастасия Уколова сменила имя сыну
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Уколова сменила имя сыну

Анастасия Уколова сменила имя сыну
Актриса Анастасия Уколова не может определиться с именем для сына.   Два месяца назад Анастасия впервые стала мамой. О рождении сына актриса сообщила не сразу. К слову, беременность звезде и вовсе удалось скрыть. Лицо малыша Уколова не спешит показывать, зато с радостью раскрыла его имя. Актриса долго думала, как назвать ребенка и в итоге остановилось на редком, при этом простом имени. После рождения малыша Анастасия поняла, что немного поторопилась и придумала уменьшительно-ласкательную форму. «Нашего мальчика зовут Гоша. Выбирали из имен вообще далеких от этого. За месяц определились, что назовем Егор. И в свидетельстве рождения так написано — Егор Юрьевич. Но ласково называем Гоша, потому что увидели его и поняли, что Егорка как-то для него еще грубовато. Ну а как вырастет, сам решит», — поделилась 28-летняя звезда кино. 14 ноября Гоше исполнилось два месяца. В честь маленькой даты Анастасия заказала торт и свечу. «Мы хорошо отпраздновали. Даже выпила бокал вина!» — призналась актриса.
Несколько лет назад Уколова развелась с режиссером и оператором Антоном Зенковичем. После разрыва артистка сошлась с другом детства, за которого впоследствии вышла замуж. Второго супруга Анастасия скрывает от глаз общественности. Первенца актриса также не спешит знакомить с публикой. По словам молодой мамы, она старается оградить малыша от любопытных и завистников. «Я оказалось слишком тревожной и вообще ни на минуту не могу отойти от ребенка, поэтому уже вторую неделю заставляю себя выходить в люди, а семья меня выгоняет куда-нибудь, чтобы я развеялась или мы встретились с друзьями. Помогает моя мама. Сцеживаю молоко и иногда позволяю себе выпить бокальчик или прийти поздно ночью. Все это сопровождается внутренней борьбой и отчаянными попытками расслабиться и не переживать за маленького. Вот вчера отдыхала, а сегодня он ни в какую не ест. И весь день воюем. Еще второй раз к нам пришла няня на несколько часов, но я пока нахожусь с ними, боюсь уходить…» — рассказала артистка.
# Шоу-бизнес Уколова Анастасия
По материалам: z-aya

Последние новости

Один из пострадавших при подрыве на мине в приграничном российском регионе погиб
Один из пострадавших при подрыве на мине в приграничном российском
Ксения Собчак зашибает миллионы, несмотря на скандалы
Ксения Собчак зашибает миллионы, несмотря на скандалы
Анастасия Уколова сменила имя сыну
Анастасия Уколова сменила имя сыну
Эти 4 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass
Эти 4 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass
Швеция изменила конституцию для вступления в НАТО
Швеция изменила конституцию для вступления в НАТО
В Донецкой и Луганской народных республиках восстановлено 16 объектов спортивной инфраструктуры
В Донецкой и Луганской народных республиках восстановлено 16 объектов
Российский оператор рассказал о желании Байдена потрогать его руки
Российский оператор рассказал о желании Байдена потрогать его руки
Владимир Пресняков рассказал о расставании с женой
Владимир Пресняков рассказал о расставании с женой
Муж Яны Поплавской «нагнул ее раком»
Муж Яны Поплавской «нагнул ее раком»
Лариса Гузеева призналась, что в клинике «сдувается» на жесткой диете
Лариса Гузеева призналась, что в клинике «сдувается» на жесткой диете
Поляка раскритиковали за отказ бесплатно отдать стиральную машину украинцам
Поляка раскритиковали за отказ бесплатно отдать стиральную машину
Подписчикам Game Pass Ultimate бесплатно стали доступны сервисы Apple в виде перков
Подписчикам Game Pass Ultimate бесплатно стали доступны сервисы Apple

Топ на сегодня

Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Народные приметы и обычаи на 17 ноября 2022 года подскажут, как избежать встречи с нечистой силой в Еремин день
Народные приметы и обычаи на 17 ноября 2022 года подскажут, как
Повредившая ногу Татьяна Тотьмянина катается «на уколах» в ледовом шоу
Повредившая ногу Татьяна Тотьмянина катается «на уколах» в ледовом шоу
Взрослый парень перепугал ребенка в игре Among Us
Взрослый парень перепугал ребенка в игре Among Us
Появились кадры с места атакованной нефтебазы в Орловской области
Появились кадры с места атакованной нефтебазы в Орловской области

Еще по теме

Анастасия Уколова в первый раз родила
Дочь Снежаны Егоровой шокировала американских врачей
Анастасия Задорожная в бикини отмечает день рождения (фото)
Анастасия Цветаева родила сына