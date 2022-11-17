. ArcheAge II официально анонсировали для приставок — игра создается на Unreal Engine 5

Вадим Карасев





Издательство Kakao Games и разработчик XLGAMES официально анонсировали сегодня игру ArcheAge II для приставок и PC. Ранее уже было известно, что проект находится в разработке, теперь же он представлен, плюс появились некоторые детали об игре. Разработчики пока не делятся информацией, когда и на каких конкретно приставках состоится релиз ArcheAge II.

С анонсом ArcheAge II опубликовали первое видео по игре с интервью исполнительного продюсера Джейка Сонга. По его словам, ArcheAge II — это бесшовная MMORPG с открытым миром, которая создается на движке Unreal Engine 5. Разработчики отмечают, что это игра уровня AAA, которая, в отличие от первой части, больше сосредоточена на личных приключениях и личных историях, а не на общей повествовательной сюжетной линии, как первая игра серии.

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Предполагается, что релиз ArcheAge II состоится в 2024 году, но разработчики пока это не подтвердили.