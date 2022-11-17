. Астрологический прогноз от Павла Глобы на 18 ноября 2022 года: что ожидает все знаки зодиака

Это день материальной стабильности и усиления умственных способностей у большинства знаков зодиака. Благоприятный период для анализа прошлых ошибок и любых новых начинаний. Но Павел Глоба советует не принимать импульсивные решения, а все хорошенько взвешивать.

Овен





Овнам можно экспериментировать и идти на риск. При рациональном подходе к решению задач вы легко добьетесь успеха в любых начинаниях.

Телец





Тельцам не стоит пускать пыль в глаза окружающим, чтобы произвести лучшее впечатление. Оставайтесь сами собой, и удача в делах не заставит себя долго ждать.

Близнецы





Близнецам стоит пересмотреть свое отношение к событиям прошлого. Привычка оглядываться назад и думать о том, что уже нельзя изменить, негативно отражается на ваших делах.

Рак





У Раков удачный день для того, чтобы полностью погрузиться в работу. Вас ожидает выгодное предложение, удачное заключение контрактов, сделок и любых договорных обязательств.

Лев





Львы могут уверенно браться за любые финансовые операции и дела, связанные с оформлением документов, успех в этом им обеспечен. Возможны денежные поступления, но старайтесь сразу не тратить финансы.

Дева





У Дев многое будет зависеть от принятия правильного решения. Не поддавайтесь эмоциям, а все хорошенько взвешивайте и анализируйте, тогда день будет удачным.

Весы





Благоприятный день для составления перспективных планов. Весам потребуется только немного терпения и усидчивости, чтобы все правильно спланировать и направить вектор своих действий на успех.

Скорпион





Скорпионам следует воздержаться от ненужных трат и впредь стараться контролировать свой бюджет. Возможно приятное событие, которое изменит личную жизнь.

Стрелец





Стрельцам следует запастись терпением. Они находятся на пороге больших перемен. Не пытайтесь форсировать события, стараясь ускорить позитивные изменения в жизни, а просто научитесь ждать.

Козерог





У Козерога пик энергетического подъема и прекрасное настроение, благодаря которому за день можно сделать массу полезных дел. Постарайтесь не отвлекаться по мелочам.

Водолей





Водолея ждут великие дела. Откажитесь от всего лишнего и ненужного, что может вас отвлекать на пути к удаче. Сконцентрируйте свое внимание на главном.

Рыбы





Благоприятный день для самых сложных и скучных дел, за которые Рыбам долго не хотелось браться. Благодаря высокому энергетическому потенциалу вам легко и быстро удастся с ними справиться.