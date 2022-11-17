. Авторы The Callisto Protocol представили трейлер к скорому релизу игры

Вадим Карасев





До релиза The Callisto Protocol остается пара недель, и разработчики не намерены переносить выход проекта. Игра станет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC уже 2 декабря 2022 года, и сегодня разработчики представили трейлер к ее запуску.

Ниже можно видеть новый трейлер The Callisto Protocol, в котором представляют главного героя, показывают перестрелки с монстрами, демонстрируют некоторые локации, которые предстоит посетить игрокам.

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Напомним, что директором разработки The Callisto Protocol является Глен Скофилд — автор франшизы Dead Space.