. Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA

Вадим Карасев





Подписчикам Game Pass Ultimate доступны не только игры из EA Play, но и бонусы, которые издательство Electronic Arts предлагает игрокам в рамках своей подписки. Сейчас в различных играх можно забрать 11 бонусов для проектов EA — это наборы, косметические предметы и бонусы.

Полный список бонусов для игр EA, которые сейчас доступны по Game Pass Ultimate:

эпический солдатский набор «Аврора» для Фальк — до 1 декабряЗолотой брелокдля оружия — до 12 декабря.Набор экипировки «Пилот истребителя»— до 30 ноябряНаборFUT Hero Ole Gunnar Solskjær Tifo — до 30 ноябряНаборAustin Trash Pandas Stadium — до 30 ноябряFUT Season 2 XP Boost — до 23 декабряодежда Adidas и монеты Volta— до 23 декабряБутсыPro Clubs World Cup — с 11 ноября по 23 декабряНоябрьский наборMUT EA Play — до 5 декабряНоябрьский косметический наборThe Yard EA Play — до 5 декабряНоябрьское событиеEA Play — до 29 ноября

Чтобы забрать большую часть этих бонусов, достаточно просто зайти в игру с активной подпиской EA Play или Game Pass Ultimate.