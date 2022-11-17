. Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA
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Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA

Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA


Подписчикам Game Pass Ultimate доступны не только игры из EA Play, но и бонусы, которые издательство Electronic Arts предлагает игрокам в рамках своей подписки. Сейчас в различных играх можно забрать 11 бонусов для проектов EA — это наборы, косметические предметы и бонусы.

Полный список бонусов для игр EA, которые сейчас доступны по Game Pass Ultimate:



Battlefield 2042 эпический солдатский набор «Аврора» для Фальк — до 1 декабря



Золотой брелок Apex Legends для оружия — до 12 декабря.



Набор экипировки «Пилот истребителя» NHL 23 — до 30 ноября



Набор FIFA 23 FUT Hero Ole Gunnar Solskjær Tifo — до 30 ноября



Набор FIFA 23 Austin Trash Pandas Stadium — до 30 ноября



FIFA 23 FUT Season 2 XP Boost — до 23 декабря



FIFA 23 одежда Adidas и монеты Volta— до 23 декабря



Бутсы FIFA 23 Pro Clubs World Cup — с 11 ноября по 23 декабря



Ноябрьский набор Madden NFL 23 MUT EA Play — до 5 декабря



Ноябрьский косметический набор Madden NFL 23 The Yard EA Play — до 5 декабря



Ноябрьское событие GRID Legends EA Play — до 29 ноября

Чтобы забрать большую часть этих бонусов, достаточно просто зайти в игру с активной подпиской EA Play или Game Pass Ultimate.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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