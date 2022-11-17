Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA
Сегодня, 12:55 Вадим Карасев
Подписчикам Game Pass Ultimate доступны не только игры из EA Play, но и бонусы, которые издательство Electronic Arts предлагает игрокам в рамках своей подписки. Сейчас в различных играх можно забрать 11 бонусов для проектов EA — это наборы, косметические предметы и бонусы.
Полный список бонусов для игр EA, которые сейчас доступны по Game Pass Ultimate:
Battlefield 2042 эпический солдатский набор «Аврора» для Фальк — до 1 декабря
Золотой брелок Apex Legends для оружия — до 12 декабря.
Набор экипировки «Пилот истребителя» NHL 23 — до 30 ноября
Набор FIFA 23 FUT Hero Ole Gunnar Solskjær Tifo — до 30 ноября
Набор FIFA 23 Austin Trash Pandas Stadium — до 30 ноября
FIFA 23 FUT Season 2 XP Boost — до 23 декабря
FIFA 23 одежда Adidas и монеты Volta— до 23 декабря
Бутсы FIFA 23 Pro Clubs World Cup — с 11 ноября по 23 декабря
Ноябрьский набор Madden NFL 23 MUT EA Play — до 5 декабря
Ноябрьский косметический набор Madden NFL 23 The Yard EA Play — до 5 декабря
Ноябрьское событие GRID Legends EA Play — до 29 ноября
Чтобы забрать большую часть этих бонусов, достаточно просто зайти в игру с активной подпиской EA Play или Game Pass Ultimate.
По материалам: newxboxone