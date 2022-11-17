. Бибикова рассказала, кому положена доплата к пенсии

Пожилым людям, на иждивении которых находятся близкие родственники, положена доплата к пенсии, ее размер — около 2400 рублей, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Размер доплаты — треть фиксированной выплаты к страховой пенсии. На данный момент фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля. Соответственно, размер доплаты за одного находящегося на иждивении родственника — чуть более 2400 рублей», — пояснила сенатор.

Пенсионерам с двумя иждивенцами положена надбавка в 4814 рублей. С тремя иждивенцами и более — 7220,74 рубля.

Данная доплата положена лишь на близких родственников, подчеркнула Елена Бибикова. Например, на несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, которые учатся очно.

Чтобы получить надбавку, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда.

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