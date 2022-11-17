. Бюджет нового «Форсажа» увеличился до 340 миллионов долларов

Вадим Карасев

The Wrap: бюджет десятой части франшизы «Форсаж» увеличился до 340 миллионов долларов

Бюджет десятой части франшизы «Форсаж» увеличился до 340 миллионов долларов, сообщают The Wrap источники, знакомые с процессом производства фильма.

Этот показатель на 70 процентов больше заявленного бюджета девятой картины, который составлял 200 миллионов. В настоящий момент новый «Форсаж 10» — самая дорогая лента франшизы.

Как рассказали собеседники издания, растущий бюджет объясняется многими факторами: повышение зарплаты Вина Дизеля и остальных актеров франшизы, общее увеличение производственных затрат, вызванное глобальной инфляцией, средства на тестирование и иные меры, предусмотренные протоколами безопасности COVID-19.

Ранее глава компании Universal Донна Лэнгли выступила за женскую версию «Форсажа». Руководительница корпорации сказала, что и ей, и актеру Вину Дизелю хотелось бы увидеть спин-офф франшизы только с женскими персонажами. Она отметила, что в серии фильмов и так много прекрасных героинь, а недавно к ним присоединилась актриса Бри Ларсон.