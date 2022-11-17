. Бородина узнала, что мешает Гориной стать счастливой
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Бородина узнала, что мешает Гориной стать счастливой

Бородина узнала, что мешает Гориной стать счастливой
Ксения Бородина уверена, что Екатерине Гориной нужно было чуть больше отдохнуть и побыть одной после развода. Вместо этого она перенесла все отрицательные черты прошлого избранника на нынешнего. Горина в очередной раз начала предъявлять Кириллу Архипову претензии. Она не смогла почувствовать его помощь и поддержку, поэтому начала искать тоже самое в своих подругах. В одном из эфиров Ксения Бородина поняла, почему Катя не может стать счастливой. Телеведущая уверена, что Горина просто ещё не отошла от развода и ей нужно было чуть больше отдохнуть, прежде чем заводить новые отношения.

Все недовольство Артуром Николайчуком девушка начала проецировать на Кирилла Архипова. Более того, по душам с Артуром у них поговорить так и мне вышло, вот девушка и начала на подсознательном уровне искать те же самые недостатки в новом избраннике.
Велика вероятность, что на самом деле Бородина права. Даже сама Катя периодически говорит, что после развода она ещё не «вылечилась». Девушке по-прежнему обидно и больно. Она никак не может выйти из образа жены, которая вынуждена выплачивать долги мужа и тянуть всю семью на себе. Как Горина может быть счастлива, если у неё не выходит отпустить прошлое?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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