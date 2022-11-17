. Бородина узнала, что мешает Гориной стать счастливой

Вадим Карасев

Горина в очередной раз начала предъявлять Кириллу Архипову претензии. Она не смогла почувствовать его помощь и поддержку, поэтому начала искать тоже самое в своих подругах. В одном из эфиров Ксения Бородина поняла, почему Катя не может стать счастливой. Телеведущая уверена, что Горина просто ещё не отошла от развода и ей нужно было чуть больше отдохнуть, прежде чем заводить новые отношения.Все недовольство Артуром Николайчуком девушка начала проецировать на Кирилла Архипова. Более того, по душам с Артуром у них поговорить так и мне вышло, вот девушка и начала на подсознательном уровне искать те же самые недостатки в новом избраннике.Велика вероятность, что на самом деле Бородина права. Даже сама Катя периодически говорит, что после развода она ещё не «вылечилась». Девушке по-прежнему обидно и больно. Она никак не может выйти из образа жены, которая вынуждена выплачивать долги мужа и тянуть всю семью на себе. Как Горина может быть счастлива, если у неё не выходит отпустить прошлое?