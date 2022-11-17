. Брендан Фрейзер отказался посещать «Золотой глобус» из-за харассмента

Вадим Карасев

Актер Брендан Фрейзер отказался посещать премию «Золотой глобус» из-за харассмента

Актер Брендан Фрейзер отказался посещать премию «Золотой глобус» из-за харассмента со стороны одного из бывших организаторов. Об этом сообщает GQ.

Артист заявил, что не появится на мероприятии даже в том случае, если его номинируют за работу в фильме Даррена Аронофски «Кит». Ранее он рассказывал, что в 2003 году столкнулся с домогательствами со стороны президента ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) Филипа Берка — из-за этого случая Фрейзер даже на некоторое время отказался от съемок в кино.

В итоге Берк не был наказан, хотя ассоциация опубликовала заявление, в котором осудила его поведение. Сам мужчина заявил, что его действия были шуткой.

«У меня больше неприятного опыта работы с HFPA, чем уважения к ним. Нет, я не буду участвовать. Это из-за моей истории с ними. И моя мать не воспитывала лицемера. Ты можешь называть меня как угодно, но только не так», — сказал Фрейзер.

Премьера «Кита» с Бренданом Фрейзером состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале. Картина сорвала шестиминутные овации, во время которых актер не смог сдержать слез.