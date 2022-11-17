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Бывший худрук МХАТ назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами

Бывший худрук МХАТ назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицамиТеатральный режиссер Эдуард Бояков назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами

Бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького, театральный режиссер Эдуард Бояков назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами. Об этом сообщает News.ru.

Театральный деятель заявил, что при этом не считает Надежду Бабкину и Надежду Кадышеву народными исполнительницами. Он отметил, что в стране не существует суверенной культуры, так как Россия живет в колониальной зависимости от культуры американской.

«Мне нравится Бейонсе. Если мы будем сравнивать, как кто танцует, поет... Я хочу, чтобы у нас появился кто-то лучше, чем Бейонсе. С абсолютно русской феноменологией. Просто Бейонсе является потрясающей моделью и примером для тех, кому сейчас 30-40 лет. Эти люди выросли с ней, будучи уже в России», — считает Бояков.

По его мнению, для появления собственной культуры в России должна быть другая политика и идеология. Он подчеркнул, что театр — важный институт для развития суверенной культуры.

Ранее в США представили номинантов на премию «Грэмми». Лидером по числу номинаций на «Грэмми» стала Бейонсе, представленная в девяти категориях.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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