. ЦБ раскрыл долю высокорисковых клиентов банков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЦБ раскрыл долю высокорисковых клиентов банков

ЦБ раскрыл долю высокорисковых клиентов банковЦБ подсчитал, что к отмыванию денег могут быть причастны 0,5% российских компаний

В России высокорисковые, или «красные», клиенты банков, которые могут быть причастны к обналичиванию или отмыванию денег, составляют 0,5 процента от общего числа клиентов-юрлиц или индивидуальных предпринимателей (ИП), подсчитали в Центробанке. Результаты анализа озвучил РБК глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Доля «зеленых», или низкорисковых, банковских клиентов равняется 98,3 процента, остальные 1,2 процента приходятся на клиентов «желтой» зоны, или средней группы риска в части проведения подозрительных операций. «На нашем жаргоне это так называемые "миксующие" клиенты — те, кто занимается реальной хозяйственной деятельностью, но при этом не гнушается где-то подрабатывать, участвуя в схемных операциях», — рассказал о среднерисковых компаниях Ясинский.

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), по состоянию на 1 ноября в России было зарегистрировано 3,18 миллиона юрлиц и 3,86 миллиона ИП. Таким образом, к высокорисковым клиентам могут относиться чуть более 35 тысяч компаний или ИП, а к среднерисковым — до 85 тысяч.

Ранее Центробанк заявил, что финансовые мошенники в последние несколько лет резко активизировались, и раскрыл суммы похищенных у россиян средств. Так, в 2019 году у граждан украли 4,5 миллиарда рублей, а в 2021-м — 13,5 миллиарда.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США назвали угрозу для будущего Украины
В США назвали угрозу для будущего Украины
Продажи люксовых автомобилей в России упали в 4 раза
Продажи люксовых автомобилей в России упали в 4 раза
Граничащий с Украиной российский поселок обстреливали час
Граничащий с Украиной российский поселок обстреливали час
ЦБ раскрыл долю высокорисковых клиентов банков
ЦБ раскрыл долю высокорисковых клиентов банков
Бывший худрук МХАТ назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами
Бывший худрук МХАТ назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами
Стала известна причина закрытия продюсерского центра Жерара Депардье в России
Стала известна причина закрытия продюсерского центра Жерара Депардье
Муж пранкер - горе в семье
Муж пранкер - горе в семье
Доходы бюджета Китая начали падать
Доходы бюджета Китая начали падать
Появились кадры последствий обстрела приграничного российского региона «Градами»
Появились кадры последствий обстрела приграничного российского
Астрологический прогноз от Павла Глобы на 18 ноября 2022 года: что ожидает все знаки зодиака
Астрологический прогноз от Павла Глобы на 18 ноября 2022 года: что
Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони
Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони
Яна Поплавская рассказала о личной жизни
Яна Поплавская рассказала о личной жизни

Топ на сегодня

Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в разработке
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних условиях
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних
Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь
Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России

Еще по теме

Клиентов российских банков начали оценивать по принципу светофора
Появилась услуга разблокировки клиентов из черного списка банков
«Сбербанк» обосновал блокировки карт при переводах в пределах тысячи рублей
ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар-Альянс» из-за «отмывания» средств