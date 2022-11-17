. Черно организовала не только разборки с мужем, но и с сестрой

Вадим Карасев

Фанаты Дом-2, которые следят за семьёй Оганесян, обратили внимание на одну интересную закономерность. По мнению Саши Черно, она всегда права, а остальные должны ей слепо подчиняться. Теперь на телешоу разборки она устраивает не только со своим супругом, но и с родной сестрой. Впрочем, мнение мужа Черно давно не волнует, оттого и общается она с ним преимущественно в снисходительной форме и даже на публике называет его истеричкой. При этом сестру она ещё в первые дни на проекте решила прозвать крысой.Оказалось, что Александра хотела запретить Тане Щербаковой говорить с Иосифом по поводу её разговором с ведущими. Татьяна хотела рассказать о диалоге Черно с бородиной, в котором Ксения призывала Александру стать несколько терпимее к родственникам, и особенно к супругу, а также начать нормально с ними общаться. И, несмотря на то, что Оганесян бы узнал о содержании этого диалога из эфиров, Черно поступила не совсем логично и призвала Таню крысой. В некоторых семьях даже спустя годы ничего не меняется...