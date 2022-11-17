. ЧП: В столице загорелся крупнейший рынок
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ЧП: В столице загорелся крупнейший рынок

ЧП: В столице загорелся крупнейший рынок
В Москве огромный пожар на рынке «Садовод». Загорелся крупный московский рынок. На место отправлена большая бригада пожарных. Что именно произошло на «Садоводе» — выясняется. К этому моменту на место ЧП следуют более 20 пожарных расчетов, прибыли сотрудники МЧС. Тушение огня уже началось. На рынок собираются направить вертолет. Площадь возгорания составляет 50 кв. метров. Посетителей и продавцов эвакуируют, пострадавших нет. Звезды с иронией отнеслись к инциденту. Например, Оскар Кучера написал, что публичные персоны наконец откажутся от покупки вещей-подделок. «В Москве загорелся «Садовод»! Будьте осторожны! Похоже, пришёл конец фальшивой Balenciaga», — съязвил шоумен.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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