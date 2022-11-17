. Дана Борисова мечтает отправиться на фронт
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Дана Борисова мечтает отправиться на фронт

Дана Борисова мечтает отправиться на фронт
Ведущая Дана Борисова сделала признание. Звезда скандальных шоу обрела известность, благодаря съемкам в программе «Армейский магазин». Военная тема не отпускает 46-летнюю телеведущую и сейчас. Она призналась, что хочет отправиться в зону боевых действий. Еще в сентябре Дана Борисова объявила о намерении отправиться в зону боевых действий в качестве военного корреспондента. Это желание у телеведущей сохранилось и по сей день. Звезда отметила, что уже отлично разбирается в теме, так как тщательно следит за развитием событий. «Мысленно я на фронте. Знаю наизусть карту боевых действий, знаю просто каждый поселок. В августе было сложновато для наших войск, отступали, сдавали города… Спала с этой картой. Знаю все направления, где какие стоят войска, у какого подразделения какие проблемы. Даже пришлось навыки украинского языка вспомнить, чтобы получать информацию и там, и там. Конечно, страшно, непонятно что будет, но у меня уже есть спокойствие и уверенность, что все вырулится», — призналась блондинка.  
46-летняя Борисова с теплотой вспоминает о работе в «Армейском магазине», которая подарила ей миллионы поклонников, в том числе среди военнослужащих. Ведущая YouTube-шоу «Не принято обсуждать» сравнила звезду с другой известной блондинкой — Мэрилин Монро, которая также вдохновляла бойцов.  «Я надеюсь, что судьба предоставит мне шанс отправиться в зону боевых действий. Хочу на недельку. Сама от себя не ожидала такого настроя решительного, как будто я на передовой. Это не фальшь. Видимо восемь лет, которые я отдала армии не прошли бесследно», — заявила Дана. 
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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