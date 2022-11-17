. Дана Борисова выиграла суд у экс-супруга на «ошеломительных условиях»
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Дана Борисова выиграла суд у экс-супруга на «ошеломительных условиях»

Дана Борисова выиграла суд у экс-супруга на «ошеломительных условиях»
Ведущая  Дана Борисова долгое время получала небольшие алименты на дочь, в результате подала на бывшего мужа в суд. Дана Борисова воспитывает дочь Полину одна. Бывший муж ведущей Максим Аксенов не видится с ребенком и не поддерживает семью материально. Последние пять лет теледива судится с экс-возлюбленным, чтобы добиться от него вменяемой суммы алиментов. По рассказам Даны, Аксенов предоставлял суду справку о том, что зарабатывает 20 тысяч рублей в месяц. Однако телеведущая называет это выдумкой. Годовой оборот в компании, где Максим является директором, составляет миллионы рублей. Дочери отец платил 15 тысяч, но дело сдвинулось с мертвой точки.
Сегодня Борисова рассказала, что ей наконец удалось добиться адекватных алиментов: она выиграла суд. «Мы выиграли то, что запрашивали, — 60 тысяч рублей. Ранее было 15 тысяч. Это беспрецедентный случай. Такие дела не выигрываются по причине того, что у папаши фиксированная ставка — зарплата 20 тысяч. Это уже не первый наш суд по алиментам, и он все время ее предоставляет», — делилась радостью мать-одиночка. Дана также отметила, что добилась желаемого, потому что с ней работали профессиональные адвокаты. Как рассказала теледива, доход отца пойдет на обучение Полины. Девочка мечтает поехать учиться в Корею и остаться там жить. «У Полины мечта поехать в Корею, и мы поедем после Нового года туда. Полина свое будущее видит только в Корее. Она учит корейский язык», — рассказала Борисова в личном блоге.
Напомним, что в последнее время Дана озадачена специальной военной операцией. Ранее в личном блоге она высказала желание поехать на фронт. «Я знаю, что говорить, как поддержать военнослужащих. И сейчас, поверьте, без болтовни и лишних слов, готова отправиться туда в любое время журналистом», — заявила Борисова с оговоркой. Оказалось, что ей не с кем оставить 14-летнюю дочь Полину. «На папу дочки надежды нет. Он умудрился не видеться с ней с марта, хотя проживает в соседнем доме. Да и вообще, как вариант, давно уже смылся из России. Но я ни от чего не зарекаюсь и уверена, что будущее у нас все-таки есть», — резюмировала телеведущая.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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