. День 17 ноября в истории

День участковых уполномоченных полиции.

Профессиональный праздник учреждён в 2002 году приказом министра внутренних дел РФ.

17 ноября 1923 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил Инструкцию участковому надзирателю. Этот документ положил начало формирования института участковых уполномоченных в стране.

Международный день студентов.

Установлен на Международной встрече студентов, боровшихся против нацизма, которая прошла в Лондоне в 1941 году, в память о трагических событиях в Чехословакии в 1939 году.

В октябре 1939 года в оккупированной фашистами Праге студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения нацистов разогнали митинг, открыв по его участникам огонь. Был ранен и позднее скончался один из студенческих лидеров — Ян Оплетал.

Его похороны 15 ноября 1939 года переросли в акцию протеста. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен, закрыты все чешские высшие учебные заведения. 17 ноября девять студентов были казнены в тюрьме в пражском районе Рузине.

Всемирный день недоношенного ребенка.

Установлен в 2009 году по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире рождается порядка 15 миллионов недоношенных детей, то есть 1 из 10 новорожденных.

Всемирный день философии.

Па­мятная дата ООН, установленная в 2005 году на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в Париже. Отмечается в третий чет­верг ноября в 70 государствах-членах этой организации.

52 года назад (1970) на Луну был доставлен первый лунный самоходный аппарат «Луноход-1».

Он был создан на Машиностроительном заводе им. С.А. Лавочкина (ныне НПО им. С.А. Лавочкина) и ВНИИ-100 (ныне ОАО «ВНИИТрансмаш»). Луноход представлял собой гибрид космического аппарата и транспортного средства высокой проходимости и состоял из двух частей: восьмиколесного шасси и герметичного приборного контейнера. Общая масса аппарата составляла 756 килограмм.

10 ноября 1970 года с космодрома Байконур ракета-носитель «Протон-К», вывела на орбиту автоматическую станцию «Луна-17» с «Луноходом-1». Спустя семь дней станция благополучно совершила посадку в Море Дождей на Луне, и самоходный аппарат съехал на лунный грунт.

Планетоход управлялся дистанционно с Земли из Центра дальней космической связи. Для этого был подготовлен специальный экипаж, члены которого не имели никакого опыта управления транспортными средствами, чтобы земной опыт не влиял на управление луноходом.

«Луноход-1» успел проработать 301 сутки 6 часов 57 минут, прежде чем связь с ним была потеряна. Долгое время его месторасположение было неизвестно, и только в 2010 году группа физиков из Калифорнийского университета в Сан-Диего удалось найти луноход.

74 года назад (1948) крейсер «Аврора» был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке.

Корабль был построен в 1896-1900 годах на судостроительной верфи «Новое Адмиралтейство» в Санкт-Петербурге. В 1903 году «Аврора» вошла в состав русского военно-морского флота. Боевое крещение крейсер получил во время Русско-японской войны. Он стал одним из двух русских кораблей, который уцелел в ходе Цусимского сражения в мае 1905 года.

В 1906 году «Аврора» вернулась в Санкт-Петербург и стала учебным судном, где проходили практику кадеты и гардемарины Морского корпуса.

В ночь на 7 ноября 1917 года крейсер оказался в центре революционных событий. Принято считать, что холостой выстрел «Авроры» стал сигналом к захвату большевиками Зимнего дворца.

В 1922 году «Аврора» вновь стала учебным кораблем. На нем проходили практику курсанты военно-морских учебных заведений, он также совершил несколько заграничных плаваний и участвовал в маневрах Балтийского флота.

В годы Великой Отечественной войны крейсер и его экипаж принимали участие в защите Ленинграда. Судно получило много пробоин и село на грунт. В 1944 году корабль подняли и поставили на ремонт.

17 ноября 1948 года крейсер «Аврора» был пришвартован у Петроградской набережной на вечную стоянку как памятник революционных событий 1917 года. До 1956 года он использовался в качестве учебной базы Ленинградского Нахимовского военно-морского училища. В 1956 голу на крейсере был открыт филиал Центрального военно-морского музея. «Аврора» стала первым в нашей стране кораблем-музеем.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны началась Ростовская наступательная операция.

Одна из первых наступательных операций советских войск в Великой Отечественной войне продолжалась 15 дней. Войскам Южного фронта (под командованием генерала-полковника Якова Черевиченко) удалось отбросить соединения немецкой группы армий «Юг» от Ростова-на-Дону на 60-80 километров. Была предотвращена угроза прорыва противника на Кавказ и стабилизировано положение на южном фланге советско-германского фронта, тем самым были созданы благоприятные условия для контрнаступления советских войск под Москвой зимой 1941-1942 годов.

122 года назад (1900) в Москве была открыта Алексеевская глазная больница (ныне Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца).

Идея создания глазной больницы для бедных принадлежала офтальмологу Константину Адельгейму. Средства на её постройку выделила известная московская меценатка Варвара Алексеева.

17 ноября 1900 года глазная больница Алексеевой была открыта. В клинике всем нуждающимся оказывалась бесплатная медицинская помощь, и выдавались лекарства.

В 1923 году Алексеевская глазная больница была переименована в Глазную больницу им. Гельмгольца. В 1936 году она была преобразована в Центральный НИИ офтальмологии, а в 1948 году — в Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца. В апреле 2019 года приказом министерства здравоохранения РФ институт был переименован в Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца (НМИЦ ГБ им.Гельмгольца).

Ежегодно в центре обследуется в амбулаторных условиях более 200 тысяч человек, порядка 9 тысяч больных проходят лечение в стационаре. В НМИЦ ГБ им. Гельмгольца производится свыше 20 тысяч операций в год.

218 лет назад (1804) император Александр I подписал первый Общий университетский устав.

Документ предоставлял высшим учебным заведениям большую автономию. Управлял университетом совет, в который входили профессора вуза, а возглавлял ректор, выбираемый на один год. К ведению университетов относились гимназии и низшие школы университетского округа.

В 1835 году был принят новый устав, который ограничил самостоятельность высших учебных заведений.

265 лет назад (1757) была основана Императорская академия художеств (ныне Российская академия художеств).

Она была учреждена по указу Сената по инициативе ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова.

В 1758 году начались учебные занятия. Учебный курс длился девять лет и включал в себя изучение искусства гравюры, портрета, скульптуры, архитектуры и др. Лучших выпускников за счёт академии отправляли на стажировку за границу.

В разное время Императорскую академию художеств закончили такие известные живописцы, как Александр Иванов, Карл Брюллов, Илья Репин скульпторы Василий Демут-Малиновский, Иван Прокофьев, архитекторы Николай Бенуа, Константин Тон и другие.

В 1918 году Декретом Совета народных комиссаров Императорская академия художеств была упразднена. В 1932 году была образована Всероссийская академия художеств, которую в 1947 году преобразовали в Академию художеств СССР. Её правопреемницей стала Российская академия художеств (РАХ).

В состав РАХ входят: Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств, Музей-мастерская С.Т. Коненкова, Санкт-Петербургский Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Музей-мастерская А.И. Куинджи и другие научные и образовательные учреждения.

Академию с 1997 года возглавляет Народный художник СССР Зураб Церетели.

56 лет назад (1966) резолюцией Генеральной Ассам­блеи ООН учреждена Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Она была создана для содействия и ускорения индустриализации развивающихся стран, которые вышли из деколонизации и практически не имеют промышленной базы.

В настоящее время членами ЮНИДО являются 170 стран мира.

153 года назад (1869) для судоходства был открыт Суэцкий канал.

Это один из важнейших в мире искусственный водный путь, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Первый канал на Суэцком перешейке построили древние египтяне еще около 1300 до н.э., во времена правления фараонов Сети I и Рамсеса II. Позднее он был заброшен, но после завоевания Египта арабами был восстановлен. Однако в 776 году его засыпали, чтобы направить торговлю через основные районы халифата.

В XIX веке идея строительства канала возникла вновь. В 1854 году французский консул в Египте Фердинанд Мари Лессепс получил от египетского правителя Саида-паши концессию на сооружение Суэцкого канала. Строительство, которое началось в апреле 1859 года, возглавила созданная Лессепсом Всеобщая компания Суэцкого канала.

Открытие судоходства по 162-километровому каналу состоялось 17 ноября 1869 года. Первоначальная глубина фарватера составляла 7,94 метра, а ширина 21 метра. Позднее канал углубили так, что по нему стали проходить суда сначала с осадкой до 10,3 метра, а с 1981 года — с осадкой до 16,1 метров.

В 2014 году, для того чтобы обеспечить двустороннее движение судов, началось строительство параллельного канала. Его длина составляет 72 километра. В августе 2015 года новый Суэцкий канал был торжественно открыт.