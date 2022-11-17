. Дмитрий Нагиев объяснил, когда вернется на Первый канал

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев с началом спецоперации исчез из телеэфира и социальных сетей. 55-летний телеведущий ранее был лицом Первого канала, его можно было увидеть а разных шоу. Но уже больше восьми месяцев он не появляется на экранах. Известно, что шоумен взял творческий отпуск, поэтому не стал работать в новом сезоне популярного телепроекта «Голос 60+» — его место заняла Лариса Гузеева. Многие ждут возвращения в эфир легендарного телеведущего, на шутках которого выросло не одно поколение зрителей. Нагиев ответил, когда снова это произойдет: «Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ».При этом звезда Первого канала подчеркнул, он никуда не уходил, а просто взял творческий отпуск, который был согласован с его непосредственными руководителями. «Это было обоюдное решение. Руководства канала и мое»,- пояснил Нагиев. К слову, вопреки многим слухам, Дмитрий Нагиев никуда не уезжал из Москвы — он живет в загородном доме. Недавно Настя Ивлеева публиковала кадры со съемочной площадки, где видно кресло с фамилией шоумена, но самого его не было замечено. Интересно, что в какой-то момент Нагиева достали все слухи о себе, и он записал короткий ролик, в котором сказал, что он находится в России, а не за рубежом. В одном из последних интервью звезда сериала «Чикатило» проговорился, что стал дедом. Учитывая то, что у него есть взрослый сын Кирилл, такое вполне возможно. Хотя сам наследник актера тоже не любит говорить о личной жизни.