. Дочь Юлии Началовой рассказала, кто помог ей пережить безвременный уход мамы

Дочь покойной певицы Юлии Началовой, 15-летняя Вера Алдонина призналась, кто стал для нее опорой после смерти мамы. Единственная дочь покойной артистки Юлии Началовой признается, что ей очень не хватает рядом любимой мамы. Потеря родного человека далась ей непросто. Вера Алдонина рассказала, что очень благодарна своей бабушке, которая стала для нее опорой. Таисия Началова тяжело переживала смерть дочери, но одновременно поддерживала маленькую внучку, окружая ее любовью и заботой.«Я не могу ответить на этот вопрос однозначно. Поддержка близких людей, конечно, очень помогла. А еще – умение собраться и взять себя в руки. Это меня спасло! Бабушка очень помогла. Она – моя главная поддержка и опора», — рассказала Вера в интервью mk.ru. Многие поклонники называют 15-летнюю девочку второй Юлией Началовой. Вера призналась, что такое сравнение не совсем корректно. Девушка не стремится стать копией родного человека. Она просто занимается любимым делом. А мама навсегда останется для нее примером для подражания.Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Дочь певицы не сразу узнала о том, что мамы больше нет. Пока звезда находилась в больнице, Вера вместе с одноклассниками была в другом городе. Сообщить трагическую новость девочке пришлось ее папе, футболисту Евгению Алдонину. Спортсмен признавался, что ему было очень тяжело подобрать правильные «слова». Отметим, Вера живет с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Но девочка часто встречается с папой. У них прекрасные отношения. Футболист Евгений Алдонин делает все возможное, чтобы дочь была счастлива.