. Дочка Глюкозы сидела на транквилизаторах
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Дочка Глюкозы сидела на транквилизаторах

Дочка Глюкозы сидела на транквилизаторах
Дочь певицы Глюкозы сделала призвание о своих проблемах. Лидия Чистякова-Ионова пошла по стопам звездной матери. Девушка пишет песни и выступает под псевдонимом ray! Юная артистка уже обросла собственной армией поклонников, с которыми, не стесняясь, делится личным. Так, в личном блоге 15-летняя Лидия неожиданно призналась, что употребляла психотропные препараты из-за проблем со сном. «У меня бессонница. Купила себе чай для хорошего сна. Потому что долгое время сидела на транквилизаторах. У меня были проблемы со сном. Летом я с них слезла. Но проблемы со сном не перестали возникать. Решила изучать травы, пить хорошие, полезные чаи вместо того, чтобы сидеть на таблетках», — сказала она. К слову, Лидия сейчас переживает непростой период взросления. Звездная мама старается поддерживать дочь, даже несмотря на пагубное пристрастие той — курение. Из-за него Лиду отчислили из двух школ.
Родители также позволяют наследнице выражать индивидуальность при помощи внешних атрибутов. Лидия красит волосы, прокалывает пирсинги и наносит яркий макияж с согласия Глюк'oZы. При этом певица отмечает, что о полной свободе действий пока речи не идет. Артистка попросту хочет установить с ребенком доверительные отношения. «Дети не боятся советоваться с нами. Если они хотят постричься, покрасить волосы или сделать пирсинг — они всегда спрашивают, мы обсуждаем их идеи. Они знают, что мы обязательно их выслушаем и они не будут все время сталкиваться с запретами», — говорила блондинка в одном из интервью. Напомним, что у Глюк'oZы также есть 11-летняя дочь Вера. Девочки родились в браке с миллионером Александром Чистяковым.
# Шоу-бизнес Глюкоза, певица Наталья Чистякова, Ионова
По материалам: z-aya

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