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Доходы бюджета Китая начали падать

Доходы бюджета Китая начали падатьДоходы госбюджета Китая с начала года снизились на 4,5%, расходы выросли на 6,4%

За первые десять месяцев 2022 года доходы государственного бюджета Китая упали на 4,5 процента, до 17,33 триллиона юаней (2,45 триллиона долларов по текущему курсу). Об этом со ссылкой на Министерство финансов КНР сообщает ТАСС.

Одновременно расходы бюджета увеличились на 6,4 процента, до 20,63 триллиона юаней (2,91 триллиона долларов), таким образом, дефицит вырос до 3,3 триллиона юаней (460 миллиардов долларов).

Падение доходов сформировалось за счет снижения объема собранных налогов на 8,9 процента. В то же время доходы от прочих источников пополнения бюджета выросли на 23,2 процента.

Налог на добавленную стоимость принес на 29,1 процента меньше, чем год назад в тот же период, а вот сборы потребительского и индивидуального подоходного налогов выросли на 13,2 и 8,5 процента соответственно.

Из расходов выделяется увеличение ассигнований на науку (плюс 8,8 процента), на здравоохранение (плюс 12,6 процента) и на социальные проекты и стимулирование занятости (плюс 7,4 процента).

Ранее компания FinExpertiza подсчитала, что налоговые сборы в России в сентябре этого года составили 2,4 триллиона рублей, что в 1,7 раза меньше мартовского показателя. Однако результат сравним с уровнем прошлого года, он обусловлен сверхдоходами от продажи нефти и газа весной.

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что в ближайшие три года бюджет России будет дефицитным, а основным источников финансирования станут государственные займы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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