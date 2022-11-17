. Доступно ноябрьское обновление прошивки Xbox: множество изменений — список

Вадим Карасев





Сегодня Microsoft выпустила в релиз ноябрьское обновление прошивки Xbox. Оно распространяется постепенно, в течение суток должно стать доступно на всех игровых приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Апдейт предлагает множество нововведений, подробнее о них ниже.

Теперь игрокам проще общаться в Discord в экосистеме Xbox. Если ваша учетная запись Discord связана с Xbox, теперь вы можете присоединяться к голосовым каналам со своих серверов Discord непосредственно с консоли Xbox.





Доступно только на приставках Xbox Series X | S. Функция блокирует фоновые шумы, такие как лай собак и щелчки клавиатуры, продолжая четко передавать голос игроков. В настройках, при желании, это можно отключить.Теперь игроки могут поделиться своим списком пожеланий игр (и не только) для Xbox с консоли или сайта Xbox — с семьей и друзьями. Когда вы с ними поделитесь, они получат уведомление и увидят список желаемого. После этого они могут выбрать вариант «Купить в качестве подарка» отдельную игру из списка, отправив ее вам. Когда вы получите подарок, дарителям придет уведомление.





Для игр из вашего списка желаемого теперь вы будете получать уведомления, когда проекты попадают в распродажу.





Ранее мы показывали его работу здесь. В приложении можно удобно редактировать клипы и скриншоты, копируя их на внешний диск.





Еще одна функция, которую ранее тестировали инсайдеры. Теперь можно видеть, насколько сильно различается энергопотребление для разных режимов работы Xbox. Новые консоли Xbox Series X | S по умолчанию находятся в режиме энергосбережения.





Теперь начать трансляцию в перечисленные сервисы можно прямо с Xbox.





Теперь есть возможность попросить присоединиться к игроку в группе прямо из его профиля.Команда Xbox добавила новый раздел «Рекомендации» в настройках, которые позволят игрокам увидеть, что можно сделать, чтобы получить максимум от консоли.





Помимо перечисленных выше изменений для приставок Xbox, с ноябрьским обновлением игроки получат доступ к обновлению для Xbox Cloud Gaming. Играя через облачный сервис, теперь геймпад будет вибрировать в нужных моментах, если игра запущена через Microsoft Edge и Google Chrome.