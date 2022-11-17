. Доступно ноябрьское обновление прошивки Xbox: множество изменений — список
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Доступно ноябрьское обновление прошивки Xbox: множество изменений — список

Доступно ноябрьское обновление прошивки Xbox: множество изменений — список


Сегодня Microsoft выпустила в релиз ноябрьское обновление прошивки Xbox. Оно распространяется постепенно, в течение суток должно стать доступно на всех игровых приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Апдейт предлагает множество нововведений, подробнее о них ниже.



Голосовые каналы Discord. Теперь игрокам проще общаться в Discord в экосистеме Xbox. Если ваша учетная запись Discord связана с Xbox, теперь вы можете присоединяться к голосовым каналам со своих серверов Discord непосредственно с консоли Xbox.




Подавление шума в Discord Voice. Доступно только на приставках Xbox Series X | S. Функция блокирует фоновые шумы, такие как лай собак и щелчки клавиатуры, продолжая четко передавать голос игроков. В настройках, при желании, это можно отключить.



Список желаний. Теперь игроки могут поделиться своим списком пожеланий игр (и не только) для Xbox с консоли или сайта Xbox — с семьей и друзьями. Когда вы с ними поделитесь, они получат уведомление и увидят список желаемого. После этого они могут выбрать вариант «Купить в качестве подарка» отдельную игру из списка, отправив ее вам. Когда вы получите подарок, дарителям придет уведомление.




Уведомления о распродажах. Для игр из вашего списка желаемого теперь вы будете получать уведомления, когда проекты попадают в распродажу.




Новое приложение Captures для DVR. Ранее мы показывали его работу здесь. В приложении можно удобно редактировать клипы и скриншоты, копируя их на внешний диск.




Расширенные параметры питания. Еще одна функция, которую ранее тестировали инсайдеры. Теперь можно видеть, насколько сильно различается энергопотребление для разных режимов работы Xbox. Новые консоли Xbox Series X | S по умолчанию находятся в режиме энергосбережения.




Прямая трансляция с Twitch, Lightstream и Streamlabs Studio с консоли Xbox. Теперь начать трансляцию в перечисленные сервисы можно прямо с Xbox.




Попросить присоединиться к группе. Теперь есть возможность попросить присоединиться к игроку в группе прямо из его профиля.



Рекомендации в настройках. Команда Xbox добавила новый раздел «Рекомендации» в настройках, которые позволят игрокам увидеть, что можно сделать, чтобы получить максимум от консоли.


Помимо перечисленных выше изменений для приставок Xbox, с ноябрьским обновлением игроки получат доступ к обновлению для Xbox Cloud Gaming. Играя через облачный сервис, теперь геймпад будет вибрировать в нужных моментах, если игра запущена через Microsoft Edge и Google Chrome.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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