EA объявила о закрытии серверов еще 4 игр в ближайшее время
Сегодня, 00:05 Вадим Карасев
Издательство Electronic Arts продолжает закрывать серверы игр, которые не пользуются популярностью. Чаще всего, это спортивные проекты, которые уже утратили свою актуальность, поэтому EA решает их закрыть.
Сегодня стало известно о 4 играх серии FIFA, серверы которых будут закрыты уже 14 февраля 2023 года:
FIFA 16
FIFA 17
FIFA 18
FIFA 19
Важно сказать, что у FIFA 16 и FIFA 17 будут закрыты серверы для Xbox 360, Playstation 3, Xbox One, Playstation 4 и PC. Тогда как для FIFA 18 и FIFA 19 это коснется только серверов для Xbox 360 и Playstation 3.
По материалам: newxboxone