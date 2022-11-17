. EA объявила о закрытии серверов еще 4 игр в ближайшее время
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

EA объявила о закрытии серверов еще 4 игр в ближайшее время

EA объявила о закрытии серверов еще 4 игр в ближайшее время


Издательство Electronic Arts продолжает закрывать серверы игр, которые не пользуются популярностью. Чаще всего, это спортивные проекты, которые уже утратили свою актуальность, поэтому EA решает их закрыть.

Сегодня стало известно о 4 играх серии FIFA, серверы которых будут закрыты уже 14 февраля 2023 года:



FIFA 16



FIFA 17



FIFA 18



FIFA 19

Важно сказать, что у FIFA 16 и FIFA 17 будут закрыты серверы для Xbox 360, Playstation 3, Xbox One, Playstation 4 и PC. Тогда как для FIFA 18 и FIFA 19 это коснется только серверов для Xbox 360 и Playstation 3.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Три способа за 2 минуты очистить динамик телефона, что нельзя делать
Три способа за 2 минуты очистить динамик телефона, что нельзя делать
EA объявила о закрытии серверов еще 4 игр в ближайшее время
EA объявила о закрытии серверов еще 4 игр в ближайшее время
Василиса Володина рассказала, какой цвет принесет удачу
Василиса Володина рассказала, какой цвет принесет удачу
Дочь Юлии Началовой рассказала, кто помог ей пережить безвременный уход мамы
Дочь Юлии Началовой рассказала, кто помог ей пережить безвременный
Рамзан Кадыров признался, что у него умерла дочь
Рамзан Кадыров признался, что у него умерла дочь
Медведев предложил США представить попадание украинской ракеты в Капитолий
Медведев предложил США представить попадание украинской ракеты в
Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТО
Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТО
Привет, один тут отдыхаешь?
Привет, один тут отдыхаешь?
Перебор с "Фотошопом" (23 фото)
Перебор с "Фотошопом" (23 фото)
Стало известно о продвижении российских военных на авдеевском направлении
Стало известно о продвижении российских военных на авдеевском
Проводить в последний путь с почестями: что категорически нельзя класть в гроб покойного, а что можно и нужно
Проводить в последний путь с почестями: что категорически нельзя
Популярный комик рассказал о реакции сына на его поцелуй с мужчиной в эфире ТНТ
Популярный комик рассказал о реакции сына на его поцелуй с мужчиной в

Топ на сегодня

Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Венера в Знаке Стрельца с 16 ноября по 9 декабря 2022 года: что ждет Знаки Зодиака
Венера в Знаке Стрельца с 16 ноября по 9 декабря 2022 года: что ждет
Лариса Андерсен рассказала, что пора завершать дела в 2022 году
Лариса Андерсен рассказала, что пора завершать дела в 2022 году
"Вытекла жидкость": Ягудин раскрыл диагноз Тотьмяниной после жесткого падения на "Ледниковом периоде"
"Вытекла жидкость": Ягудин раскрыл диагноз Тотьмяниной
Народные приметы и обычаи на 17 ноября 2022 года подскажут, как избежать встречи с нечистой силой в Еремин день
Народные приметы и обычаи на 17 ноября 2022 года подскажут, как

Еще по теме

Появились сравнения FIFA 23 на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC
В FIFA 22 скоро появится общий мультиплеер между Xbox Series X | S и Playstation 5
FIFA 23 официально представили: что нового, первый трейлер
EA рассказала, как будет работать кроссплатформенный мультиплеер в FIFA 23