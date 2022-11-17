. EA объявила о закрытии серверов еще 4 игр в ближайшее время

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts продолжает закрывать серверы игр, которые не пользуются популярностью. Чаще всего, это спортивные проекты, которые уже утратили свою актуальность, поэтому EA решает их закрыть.

Сегодня стало известно о 4 играх серии FIFA, серверы которых будут закрыты уже 14 февраля 2023 года:

FIFA 16FIFA 17FIFA 18FIFA 19

Важно сказать, что у FIFA 16 и FIFA 17 будут закрыты серверы для Xbox 360, Playstation 3, Xbox One, Playstation 4 и PC. Тогда как для FIFA 18 и FIFA 19 это коснется только серверов для Xbox 360 и Playstation 3.