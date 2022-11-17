. Гарик Харламов винит себя в крахе криптовалют

Артист Гарик Харламов решил вернуться в Камеди Клуб, чтобы не искушать судьбу. Гарик является резидентом Comedy Club уже 17 лет. В начале октября артист заявил, что уступает свое место другому комику – Андрею Бебуришвили. Харламов записал соответствующее видео, в котором объяснил неожиданный уход усталостью, а также желанием дать дорогу молодым. Однако уже завтра выйдет новый выпуск популярного шоу. Оказалось, что Гарик вновь вышел на сцену в дуэте с Павлом Волей. Исполнитель главной роли в сериале «Гусар» рассказал, что за время его недолгого отсутствия среди партнеров по проекту уже многое изменилось. Кроме того, Харламов заверил, что он полон сил и готов к дальнейшей работе.«Чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять. Это я понял, когда похудел. Всего две недели без меня в Comedy Club, а уже столько всего произошло: сольный концерт Бебуришвили на ТНТ, крах криптовалют, новое видео Мадонны в белье... В общем, чтобы не подвергать мир опасности, возвращаюсь отдохнувший: уже в эту пятницу снова в Comedy Club общаемся с гостями вместе с Пашей», — сказал Гарик. «Уход» Харламова из Comedy Club обыграют в своем номере Руслан Пегов и Мария Панган. Певица Клава Кока расскажет, как ей удалось продать билет на концерт за 10 миллионов рублей. Резиденты предложат гостье уникальную услугу и покажут секретный уголок Павла Воли за сценой. Реалити-шоу канала ТНТ «Влюбись, если сможешь» презентуют ведущая Анна Хилькевич с участниками.