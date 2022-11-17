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Глава МИД Греции отказался покинуть самолет по прибытии в Ливию

Глава МИД Греции отказался покинуть самолет по прибытии в ЛивиюГлава МИД Греции отказался выходить из самолета по прибытии в Триполи и покинул страну

Глава МИД Греции Никос Дендиас отказался покинуть борт самолета, приземлившегося в Триполи, и покинул страну, сообщает афинское агентство новостей AMHA.

По данным агентства, ситуация произошла из-за нарушения договоренностей со стороны Ливии. Изначально посещение города не входило в программу официального визита Дендиаса, однако председатель президентского совета Ливии Мохамед Менфи попросил министра о встрече. Тогда греческий министр поставил условие, что переговоры будут строго конфиденциальными и на них будут присутствовать только Дендас и Менфи.

«Однако в аэропорту Триполи его лично ждала глава Министерства иностранных дел правительства национального единства Ливии Наджля Манкуш, поэтому министр принял решение немедленно уехать в Бенгази», — сказано в сообщении.

Источники AMHA в МИД назвали ситуацию «нечестной игрой», расценив это как попытку шантажа министра.

В октябре Манкуш, которая входит в состав временного правительства, подписала соглашение с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по совместной эксплуатации месторождений углеводородов. Греция данный договор не признала, как и предшествовавший ему меморандум о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам, который заключили Турция и Ливия. Последний стал причиной споров, так как Анкара опубликовала карту морских зон, согласно которой Турции отходит значительная часть вод, которые Афины считают своей экономической зоной.

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По материалам: lenta.ru

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