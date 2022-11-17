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Граничащий с Украиной российский поселок обстреливали час

Граничащий с Украиной российский поселок обстреливали часMash: в Брянской области поселок Белая Березка час обстреливали со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение часа обстреливали поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По информации издания, одна часть снарядов упала на территории детского лагеря имени Гагарина, другая — на жилые дома. В настоящее время люди выходят из укрытий, данных о пострадавших нет.

На территории лагеря нашли десять снарядов — детей там не было из-за несезона. Корпуса лагеря пустовали, но были подготовлены для людей в качестве резервного жилья.

Официального подтверждения информации пока нет.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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