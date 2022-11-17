. Художник изображает знаменитых отечественных персонажей в виде героев аниме, но так, что не узнать невозможно
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Художник изображает знаменитых отечественных персонажей в виде героев аниме, но так, что не узнать невозможно

Художник изображает знаменитых отечественных персонажей в виде героев аниме, но так, что не узнать невозможно

Художник изображает знаменитых отечественных персонажей в виде героев аниме, но так, что не узнать невозможно

Дмитрий Грозов, известный как ΛHRIMΛN перерисовывает советских и российских персонажей кино, мультфильмов и телевидения в стиле аниме. Мы уже несколько раз показывали вам его блестящие работы, широко распространённые в русскоязычном сегменте интернета. Его рисунки выделяются отличным качеством, уважительной переработкой оригиналов и знаменитыми цитатами внизу, стилизованными под субтитры на английском языке. Ну, это же аниме.

Давайте посмотрим, что автор выпустил в последнее время.

«Потрите мне спинку, пожалуйста»

public.ahriman

«Ваше новое заявление постигнет та же участь»

public.ahriman

«Как айсберг в океане…»

public.ahriman

«Приведите Вия!»

public.ahriman

«Бить будете?»

public.ahriman

Будем, Федя, будем!

«Прилетаю я на Таити… А вы не были на Таити?»

public.ahriman

«В моём доме не выражаться!»

public.ahriman

Волк в музее, помните эту серию «Ну, погоди!»?

public.ahriman

Такой Волк должен справиться с любым зайцем, но вы ещё Зайца не видели. Он будет ниже.

Хоррор-момент из «Морозко»

public.ahriman

Что ты со мной сделала, ведьма проклятая?

«Кавказская пленница» в аниме-обработке становится более пикантной

public.ahriman

Предвестник Терминатора из «Ну, погоди!»

public.ahriman

Кстати, а вот и ссылка на «паблик с творчеством того самого чувака, что делает аниме арты на разные фильмы», как сам о себе пишет Ahriman.

«Инфаркт миокарда!»

public.ahriman

Далее немного российского телевидения прошлых десятилетий.

«Ёкарный бабай, жми!»

public.ahriman

Логотип Телекомпании ВИД

public.ahriman

Тут становится понятно, что на голове философа Го Сяна расположилась жаба. Но всё равно страшно.

Зловещая Маска откровений из телепередачи с невинным названием «Моя семья»

public.ahriman

Выходила с 1996 по 2003 годы, помните?

Ещё больше подобных работ художника вы можете увидеть здесь!

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 17-20 ноября
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:
Прощание с усопшим: почему целуют покойника в гробу, значение ритуала и как его трактует религия
Прощание с усопшим: почему целуют покойника в гробу, значение ритуала
В Минобороны сообщили о срыве атак ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
В Минобороны сообщили о срыве атак ВСУ на Краснолиманском и Купянском
Польша допустила украинских экспертов на место падения ракет
Польша допустила украинских экспертов на место падения ракет
В США назвали угрозу для будущего Украины
В США назвали угрозу для будущего Украины
Продажи люксовых автомобилей в России упали в 4 раза
Продажи люксовых автомобилей в России упали в 4 раза
Граничащий с Украиной российский поселок обстреливали час
Граничащий с Украиной российский поселок обстреливали час
ЦБ раскрыл долю высокорисковых клиентов банков
ЦБ раскрыл долю высокорисковых клиентов банков
Бывший худрук МХАТ назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами
Бывший худрук МХАТ назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами
Стала известна причина закрытия продюсерского центра Жерара Депардье в России
Стала известна причина закрытия продюсерского центра Жерара Депардье
Муж пранкер - горе в семье
Муж пранкер - горе в семье
Доходы бюджета Китая начали падать
Доходы бюджета Китая начали падать

Топ на сегодня

Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в разработке
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних условиях
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России
Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь
Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь

Еще по теме

Бренд Public School отказался от участия в Неделе Моды
На Украине «Нафтогаз» назвали бедой для страны
Эксперты назвали лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до 600 000 рублей
В Ростове прогнозируется ухудшение погодных условий