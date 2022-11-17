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Художник перерисовал героев франшизы «Шрек», изменив им не только внешность, но и кому-то даже пол

Художник перерисовал героев франшизы «Шрек», изменив им не только внешность, но и кому-то даже пол

Франшиза «Шрек» давно уже занимает отдельное место в сердечке почти каждого человека, а имена героев мы знаем наизусть. Но сможем ли мы их узнать, если над ними пошаманит такой художник, как Энди?

Эквадорский художник решил поэкспериментировать и взглянуть, как бы выглядели персонажи из мультфильма «Шрек», если бы их внешность была немного изменена. Длинные ноги, узкая талия, стильный наряд — всё в духе Энди, который всегда отправляет своих персонажей на танцпол. Вот и Шрек со своей компанией, кажется, собрались туда же. Но есть ещё один нюанс… автор работ решил, что пусть в его мультике будут только женские роли! Поэтому встречаем бурными аплодисментами этих прекрасных дам!

Шрек

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Принцесса Фиона

artpop_18

Кот в сапогах

artpop_18

Дракониха

artpop_18

Фея-крёстная

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Лорд Фаркуад

artpop_18

Румпельштильцхен

artpop_18

Пиноккио и Пряня

artpop_18

А здесь мы сравнивали, как одни и те же сказочные персонажи выглядели в мире Диснея и в серии мультфильмов о Шреке.

Осёл

artpop_18

Творческих людей хлебом не корми, дай им только волю почудить над разными известными мультфильмами и их героями. Вот тут, например, художник пофантазировал над тем, как бы выглядели злодеи Диснея, окунись они в мир моды. Предупреждаем, вышли те ещё стиляги!

# Интересное
По материалам: twizz

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