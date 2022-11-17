. Иван Ургант не появляется на вечеринках с «идиотами»
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Иван Ургант не появляется на вечеринках с «идиотами»

Иван Ургант не появляется на вечеринках с «идиотами»
Отец ведущего и актера Ивана Урганта рассказала, что с сыном сейчас. В последние полгода по понятным причинам Иван Ургант не выходит в эфир Первого канала. Его отец рассказал, что думает о затянувшемся отпуске сына. Андрей Львович не уверен, ходит ли Иван на работу. «К сожалению, меня никто не ставит в известность о новых проектах Ивана. Может, он и ходит на работу. Я знаю, что никто его программу «Вечерний Ургант» официально не закрывал. И Кремль к нему никаких претензий не имеет. Об этом еще Песков говорил. Он не является врагом народа или предателем родины. Никуда он никогда в жизни не уезжал», — отметил он. 65-летний артист считает, что сейчас не время для излишнего веселья. «Вот о чем сейчас шутить в программе «Вечерний Ургант», я не особо понимаю», — поделился Ургант-старший.
Звезда предполагает, что и Иван склоняется к его точке зрения. «Я думаю, что Иван тоже не склонен думать, что надо развлекаться в это время. По поводу программы «Вечерний Ургант» не могу ничего сказать. Иван все реже и реже делится этой информацией, потому что было очень много гадостей про него сказано. Но люди, аудитория в эти гадости не верят, слава богу, и поддерживают моего сына. Это приятно, что родина его любит», — добавил он. Так, ведущего редко можно увидеть и на тусовках. «Он любит телевидение, с уважением к нему относится. А на тусовках, где идиоты-артисты в расшитых золотом костюмах гуляют, он никогда не появлялся. Его любимое времяпрепровождение — это семья, он отличный семьянин, и я горжусь этим. Он знает, что такое семья, что такое дети, что такое ответственность. И в этом смысле он совершенно потрясающий. Настоящий гражданин своей страны», — заключил актер «КП-Петербург».
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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