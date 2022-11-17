. Яна Поплавская рассказала о личной жизни

Актриса Яна Поплавская рассказала о мести бывшего мужа. В 2006 году, будучи замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом, Яна Поплавская познакомилась с радиоведущим Евгением Яковлевым и… влюбилась. После развода артистка стала встречаться с Яковлевым, но отношения звезд не были гладкими. Пара расставалась на время, Евгений успел побывать в браке. Поплавская откровенно рассказала Гинзбургу о новой любви и попросила отпустить ее. В итоге режиссер забрал все семейное имущество, оставив бывшую буквально ни с чем. «Я сказала Сергею, чтобы он ушел из моей квартиры. Но этого не случилось. До 2010 года мы жили как в коммуналке. В итоге съехала я. Иного выхода у меня не было. С Женей мы расстались. Семь лет мы только разговаривали по телефону. У нас не было никаких отношений», — вспомнила 55-летняя Яна Евгеньевна в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».Расставшись с актрисой, Яковлев стал встречаться с женщиной из ее окружения. «Женя был полон злобы. Он взял в жены моего администратора Ларису Георгадзе. В тот момент я занималась своими проблемами: разводилась, дети мои остались голыми и босыми», — призналась Поплавская. Недавно Евгений Яковлев и Яна Поплавская расписались. Оба прошли тяжелые испытания в личной жизни и поняли, что созданы друг для друга, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте. «Для меня важно было почувствовать себя той женщиной, которой я являюсь. Моя бабушка однажды сказала потрясающую фразу о том, что женщины становятся сильными от безысходности. В этом году у нас с Женей семь лет отношений. За это время я поняла, что Женя меня нянчит, заботится обо мне. Я могу быть той девочкой, которой являлась изначально. Это счастье!» — подытожила Яна Евгеньевна.