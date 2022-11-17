. Яна Поплавская рассказала о личной жизни
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Яна Поплавская рассказала о личной жизни

Яна Поплавская рассказала о личной жизни
Актриса Яна Поплавская рассказала о мести бывшего мужа.   В 2006 году, будучи замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом, Яна Поплавская познакомилась с радиоведущим Евгением Яковлевым и… влюбилась. После развода артистка стала встречаться с Яковлевым, но отношения звезд не были гладкими. Пара расставалась на время, Евгений успел побывать в браке. Поплавская откровенно рассказала Гинзбургу о новой любви и попросила отпустить ее. В итоге режиссер забрал все семейное имущество, оставив бывшую буквально ни с чем. «Я сказала Сергею, чтобы он ушел из моей квартиры. Но этого не случилось. До 2010 года мы жили как в коммуналке. В итоге съехала я. Иного выхода у меня не было. С Женей мы расстались. Семь лет мы только разговаривали по телефону. У нас не было никаких отношений», — вспомнила 55-летняя Яна Евгеньевна в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Расставшись с актрисой, Яковлев стал встречаться с женщиной из ее окружения. «Женя был полон злобы. Он взял в жены моего администратора Ларису Георгадзе. В тот момент я занималась своими проблемами: разводилась, дети мои остались голыми и босыми», — призналась Поплавская. Недавно Евгений Яковлев и Яна Поплавская расписались. Оба прошли тяжелые испытания в личной жизни и поняли, что созданы друг для друга, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте. «Для меня важно было почувствовать себя той женщиной, которой я являюсь. Моя бабушка однажды сказала потрясающую фразу о том, что женщины становятся сильными от безысходности. В этом году у нас с Женей семь лет отношений. За это время я поняла, что Женя меня нянчит, заботится обо мне. Я могу быть той девочкой, которой являлась изначально. Это счастье!» — подытожила Яна Евгеньевна.
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

Последние новости

Появились кадры последствий обстрела приграничного российского региона «Градами»
Появились кадры последствий обстрела приграничного российского
Астрологический прогноз от Павла Глобы на 18 ноября 2022 года: что ожидает все знаки зодиака
Астрологический прогноз от Павла Глобы на 18 ноября 2022 года: что
Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони
Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони
Яна Поплавская рассказала о личной жизни
Яна Поплавская рассказала о личной жизни
Леонид Якубович сам себе внучку родил
Леонид Якубович сам себе внучку родил
Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Глава МИД Греции отказался покинуть самолет по прибытии в Ливию
Глава МИД Греции отказался покинуть самолет по прибытии в Ливию
ArcheAge II официально анонсировали для приставок — игра создается на Unreal Engine 5
ArcheAge II официально анонсировали для приставок — игра создается на
Эрдоган поблагодарил Путина за зерновую сделку
Эрдоган поблагодарил Путина за зерновую сделку
Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA
Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA
Политик требует бойкотировать Филиппа Киркорова
Политик требует бойкотировать Филиппа Киркорова
В российском регионе на свалке нашли тело младенца
В российском регионе на свалке нашли тело младенца

Топ на сегодня

Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в разработке
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в
Стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела Шебекино
Стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела Шебекино
Рэйф Файнс заявил о готовности вновь сыграть Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»
Рэйф Файнс заявил о готовности вновь сыграть Волан-де-Морта в «Гарри
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних условиях
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ

Еще по теме

Муж Яны Поплавской «нагнул ее раком»
Яна Поплавская переживает из-за падчерицы
Яна Поплавская рассказала о планах на молодого мужа
Яна Поплавская отметила «медную свадьбу» с молодым возлюбленным