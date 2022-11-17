. Яна Рудковская высказалась о судьбе английской монархии

Продюсер Яна Рудковская считает, что все закончится печально. Шумиха вокруг возможного расставания принца Гарри с его женой Меган Маркл привлекла внимание Яны Рудковской. Продюсер, имеющая за плечами опыт неудачного брака и скандального развода с затяжными судами, высказалась довольно категорично относительно того, что ждет герцогов Сессекских в ближайшее время и кто выйдет из этой битвы победителем. Супруга Евгения Плющенко уверена, что Маркл изначально заняла неправильную позицию, вступив в королевскую семью. Американская актриса пыталась бороться с консервативными взглядами и устоями британской монархии, а когда у нее ничего не вышло, увезла Гарри от его близких в другую страну и стала изгоем среди венценосных родственников. «Главной ошибкой Меган было то, что она пришла в чужой монастырь со своим уставом, дипломом, словариком и ультрасовременной метлой, которой собралась сметать вековую пыль с традиций английского престола! Хотя это было не нужно никому, кроме нее и пачки всяких интернет-активистов, которые ненавидят монархии по старой исторической памяти. Битву с королевским двором и вообще историей британской монархии не выиграет никто, тем более американка», — заключила Рудковская.И вот, прожив в США всего пару лет, герцоги Сассекские оказались на грани развода. Продюсер полагает, что слухи не врут и супруги совсем скоро расстанутся, после чего последует череда громких судебных разбирательств, затеянных взбешенной Маркл. Зато у Гарри в будущем все будет хорошо, предрекает жена олимпийского чемпиона. «Уверена, что Гарри захочет вернуться в семью, потом захочет выстроить с кем-нибудь новые отношения, Меган взбесится, напишет книгу про абьюз, расизм, культуру отмены, захочет что-нибудь отсудить и даже, возможно, отсудит», — добавила продюсер, цитирует «Семь дней». Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году, а через год впервые стали родителями. Сейчас супруги живут в Калифорнии и воспитывают двоих детей — сына и дочь.