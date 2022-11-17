. Япония заявила о значительном росте экспорта медизделий в Россию
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Япония заявила о значительном росте экспорта медизделий в Россию

Япония заявила о значительном росте экспорта медизделий в РоссиюМинфин Японии сообщил о росте экспорта медизделий в Россию на 804,1 процента в октябре

Япония в октябре значительно увеличила экспорт медицинских изделий в Россию — на 804,1 процента. Об этом говорят данные министерства финансов страны, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, также вырос экспорт комплектующих для компьютеров. По сравнению с октябрем 2021 года объем экспорта комплектующих для компьютеров увеличился на 340,8 процента. При этом экспорт самих компьютеров упал на 72,9 процента, сообщил Минфин.

Кроме того, министерство заявило о снижении объемов экспорта генераторов (на 46,8 процента), аудио- и видеоаппаратуры (на 80 процентов). Экспорт автомобилей в октябре вырос на 20,8 процента.

При этом в сентябре Япония увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2 процента. Общий объем экспорта в соседнюю страну в сентябре снизился на 31,4 процента, а импорта — на 6,5 процента.

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По материалам: lenta.ru

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