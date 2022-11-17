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Экономист заявил об отсутствии проблемы с закредитованностью россиян

Экономист заявил об отсутствии проблемы с закредитованностью россиян

В России нет серьезной проблемы с закредитованностью граждан, подавляющая часть населения вовремя гасит взятые в долг деньги. Такое мнение высказал доктор экономических наук Алексей Зубец в комментарии «360».

По его словам, человек считается пострадавшим, если не успевает вовремя расплачиваться с долгами. Эксперт привел исследование Росстата, по которому просрочку имеют лишь два процента населения. «У вас может быть сколько угодно кредитов, но если вы их оплачиваете, вы не являетесь пострадавшим. Так вот у нас по потребительским кредитам примерно 2% населения имеют проблемы с внесением платежей, а по ипотеке меньше процента — 0,7% — от общего населения испытывают с ней проблему, при том что у нас ипотеку имеют примерно 10%», — сказал экономист.

Он считает, что в России есть неприятные истории с микрофинансовыми организациями, но они незначительны, к тому же Центробанк чистит рынок от нечестных игроков. Эксперт рекомендовал внимательно изучать кредитный договор перед подписанием.

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По материалам: pnp.ru

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