. Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой экономической реальности

Вадим Карасев

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило аналитический доклад о политике мэра Москвы Сергея Собянина в условиях СВО и новой экономической реальности.

Доклад опубликовал в своем telegram-канале директор АПЭК Дмитрий Орлов.

Ключевые темы доклада – действия властей в условиях СВО и проведения частичной мобилизации, а также факторы, обеспечивающие устойчивость экономики. Автор доклада назвал эти факторы "системой Собянина".

В рамках специальной комиссии Госсовета за Сергеем Собяниным закрепили обязанности координации вопросов, связанных с мерами безопасности в субъектах страны. Сейчас у руководства Москвы одна из важных функций – синхронизация процессов по обеспечению СВО во всех регионах. Так, в приграничных регионах уделяется особое внимание безопасности, в частности, ведется строительство оборонительных военных сооружений – процесс, который также курирует Собянин.

В Москве введен повышенный уровень готовности. Это означает, что предусмотрены дополнительные меры безопасности, поддержание устойчивости экономики, защита от ЧС. Автор доклада обращает внимание на то, что для горожан заметных изменений не произошло, что и прогнозировал Собянин.

СВО и частичная мобилизация

Еще до объявления частичной мобилизации в регионах создавались отдельные "именные" батальоны. По словам Собянина, с сентября в зоне СВО действовало три добровольческих батальона из Москвы: "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова". Уже на том этапе столичные власти приняли ряд решений о дополнительных мерах поддержки добровольцев и членов их семей. В аналитическом докладе АПЭК указано, что после проведения частичной мобилизации определились ключевые направления работы: обеспечение нужд СВО (в том числе поддержка мобилизованных и их семей), и участие в восстановлении новых регионов РФ. Также можно выделить еще одно направление - помощь беженцам.

Менее чем через две недели, с 1 октября 2022 года, в Москве заработал Центр поддержки семей мобилизованных. Он оказывает помощь сразу в двух форматах - люди могут как напрямую обращаться в центр, так и городские службы параллельно работают с родственниками мобилизованных.

Кроме того, власти Москвы приняли ряд общих мер поддержки для семей мобилизованных: дополнительные ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей и снятие процедурных ограничений при предоставлении детских пособий вне зависимости от финансовой обеспеченности семьи.

Также власти Москвы выработали свою политику проведения публичных мероприятий в период СВО. Недавно принято решение все доходы от праздничных мероприятий Дня народного единства с 4 по 7 ноября направить на помощь жителям новых регионов.

В столице в постоянном режиме работают штабы по сбору гуманитарной помощи в рамках акции "Москва помогает", их сеть постоянно расширяется. Волонтерское движение также сконцентрировалось вокруг темы поддержки жителей новых регионов. Вместе с тем Москва продолжает помогать восстанавливать подшефные территории, аналитики ожидают, что эта помощь в дальнейшем будет носить более системный характер.

Система Собянина и ее влияние на устойчивость экономики

Еще в начале весны 2022 года Собянин создал и лично возглавил Комиссию по повышению устойчивости экономики города. Аналитики отмечают, что "с тех пор российская экономика в целом адаптировалась к новым вызовам", однако это не отменяет текущих и долгосрочных рисков.

Комиссия разрабатывает меры реагирования и поддержки бизнеса и граждан. Созданы специальные штабы под руководством заместителей мэра, которые занимаются транспортом, инфраструктурой, социальной сферой, ЖКХ, культурой, торговлей и т.д.

В апреле мэрия Москвы инициировала программу поддержки работников и сотрудников, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию выделено 3,36 млрд рублей.

Отдельное направление - поддержка граждан и бизнеса в условиях санкций. Аналитики отмечают системность подхода в этом вопросе. Весной утвержден план мероприятий по стабилизации экономики, который охватывает все отрасли и постоянно расширяется. Бизнес получает поддержку в виде льготного кредитования, снижения кредитной ставки,

В части поддержки бизнеса антикризисные меры включают, например, расширение возможностей льготного кредитования, в том числе для малого и среднего бизнеса; снижение ставки по льготным кредитам для предприятий реального сектора экономики, отсрочки платежей по аренде городского имущества и земельных участков и ряд других мер.

Строительная отрасль получила поддержку в части регулирования вопроса с предоставлением банковских гарантий.

Для стимулирования импортозамещения Москва первой стала применять практику заключения офсетных соглашений, которая впоследствии распространилась и в других российских регионах. Офсетное соглашение обязует поставщики брать на себя определенные инвестиционные обязательства перед заказчиком, составляющие часть от суммы контракта. На примере Москвы инвесторы соглашаются открывать в городе новые производства в обмен на гарантии долгосрочного сотрудничества. На сегодня подписано пять таких контрактов, а общая сумма инвестиций оценивается в 12,9 млрд рублей.

Символом продвижения по пути импортозамещения в автопроме и одновременно устойчивости перед западным давлением стало заявление столичных властей о намерении запустить завод по производству автомобилей "Москвич".

Аналитики отмечают один из главных принципов работы – высокую институционализацию всех практик через специальные городские координационные центры: Центр поддержки семей мобилизованных, Центр поддержки экономики, различные информационные порталы типа ресурса "Мосволонтер". А также принятие ряда решений в части поддержки мобилизованных и в области стабилизации экономики.

"Развитие Москвы демонстрирует благоприятную динамику: новые вызовы не приводят к кардинальному пересмотру плановых городских проектов, которые продолжают реализовываться", - подводит итог автор доклада.