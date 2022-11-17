Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 17-20 ноября
На этих выходных в рамках программы Free Play Days на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно будет опробовать бесплатно 3 игры: NBA 2K23, Deep Rock Galactic и Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Игры доступны бесплатно для тех, кто имеет подписку Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate. Предложение будет доступно в период с 17 по 20 ноября.
NBA 2K23
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NBA 2K23 для Xbox Series X|S
Будьте на высоте и полностью раскройте свой потенциал в NBA 2K23. Проявите себя в противостоянии с лучшими игроками мира и продемонстрируйте…
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Deep Rock Galactic
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Deep Rock Galactic
Игра поддерживает функцию Xbox Play Anywhere: вы сами выбираете игровую платформу — Xbox One или компьютер под управлением Windows 10 — без …
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Naruto to Boruto: Shinobi Striker
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NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
Встречайте новинку NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER с полностью новой графикой! Вам предстоит собрать команду из 4 ниндзя и сразиться с дру…
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