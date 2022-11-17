Эти 4 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass
Подписка Game Pass сегодня, 17 ноября, пополняется сразу 4 новыми проектами. При этом, среди новых игр для Game Pass сразу 3 находятся все еще на стадии Game Preview.
К подписке Game Pass сегодня в течение дня присоединятся:
Ghostlore (Game Preview) — PC
Norco — Xbox
Lapin (Game Preview) — Xbox, PC
Dune: Spice Wars (Game Preview) — PC
Некоторые из перечисленных выше игр уже доступны в Microsoft Store и Game Pass, другие же должны быть добавлены в течение дня.
Ghostlore
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Ghostlore (Game Preview)
Ghostlore — это экшн-RPG в стиле «истпанк», в которой вы сражаетесь с монстрами из фольклора Юго-Восточной Азии.
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Norco
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NORCO
NORCO — это уникальное point-and-click приключение в жанре «южная готика», сюжет которого разворачивается на фоне затопленных пригородов и з…
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Lapin
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LAPIN (Game Preview)
LAPIN — это 2D-платформерная игра, в которой участвуют группы смелых кроликов-исследователей. Пять кроликов жили под парком, но строительство заставило их покинуть свою любимую дыру.
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Dune: Spice Wars
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