. Эти 4 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass

Вадим Карасев





Подписка Game Pass сегодня, 17 ноября, пополняется сразу 4 новыми проектами. При этом, среди новых игр для Game Pass сразу 3 находятся все еще на стадии Game Preview.

К подписке Game Pass сегодня в течение дня присоединятся:

Ghostlore (Game Preview) — PCNorco — XboxLapin (Game Preview) — Xbox, PCDune: Spice Wars (Game Preview) — PC

Некоторые из перечисленных выше игр уже доступны в Microsoft Store и Game Pass, другие же должны быть добавлены в течение дня.

Ghostlore

Ghostlore (Game Preview)

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Ghostlore — это экшн-RPG в стиле «истпанк», в которой вы сражаетесь с монстрами из фольклора Юго-Восточной Азии.

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Norco

NORCO

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NORCO — это уникальное point-and-click приключение в жанре «южная готика», сюжет которого разворачивается на фоне затопленных пригородов и з…

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Lapin

LAPIN (Game Preview)

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LAPIN — это 2D-платформерная игра, в которой участвуют группы смелых кроликов-исследователей. Пять кроликов жили под парком, но строительство заставило их покинуть свою любимую дыру.

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Dune: Spice Wars

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