. Эти 4 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass
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Эти 4 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass

Эти 4 игры сегодня присоединяются к подписке Game Pass


Подписка Game Pass сегодня, 17 ноября, пополняется сразу 4 новыми проектами. При этом, среди новых игр для Game Pass сразу 3 находятся все еще на стадии Game Preview.

К подписке Game Pass сегодня в течение дня присоединятся:



Ghostlore (Game Preview) — PC



Norco — Xbox



Lapin (Game Preview) — Xbox, PC



Dune: Spice Wars (Game Preview) — PC

Некоторые из перечисленных выше игр уже доступны в Microsoft Store и Game Pass, другие же должны быть добавлены в течение дня.

Ghostlore


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Ghostlore (Game Preview)

Ghostlore — это экшн-RPG в стиле «истпанк», в которой вы сражаетесь с монстрами из фольклора Юго-Восточной Азии.
Перейти в Microsoft Store

Norco


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NORCO

NORCO — это уникальное point-and-click приключение в жанре «южная готика», сюжет которого разворачивается на фоне затопленных пригородов и з…
Перейти в Microsoft Store

Lapin


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LAPIN (Game Preview)

LAPIN — это 2D-платформерная игра, в которой участвуют группы смелых кроликов-исследователей. Пять кроликов жили под парком, но строительство заставило их покинуть свою любимую дыру.
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Dune: Spice Wars


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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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