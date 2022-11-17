. Как изменились актрисы, которые начали сниматься в кино еще со школьной скамьи (15 фото)

Вадим Карасев

Некоторые известные актеры и актрисы добиваются заветной славы уже в достаточно зрелом возрасте. Но есть и те, кто стали звездами еще будучи малыми детьми. Например, на момент съемок и выхода фильма "Леон" Натали Портман было всего 12 лет (а на этапе кастинге ей было и вовсе всего 11). Конечно же, кинокартина сделала из нее суперзвезду, востребованность которой не угасает и по сей день. Давайте поглядим, как изменились другие известные актрисы, которые начали сниматься в кино еще со школьной скамьи.Натали ПортманКирстен ДанстАнна-София РоббХилари ДаффЭмма РобертсКристен СтюартКристина РиччиВайнона РайдерАлисса МиланоДженнифер КоннеллиСкарлетт ЙоханссонСирша РонанЭбигейл БреслинАнна ПопплуэллДжорджи Хенли