Как изменились актрисы, которые начали сниматься в кино еще со школьной скамьи (15 фото)
Сегодня, 04:30 Вадим Карасев
Некоторые известные актеры и актрисы добиваются заветной славы уже в достаточно зрелом возрасте. Но есть и те, кто стали звездами еще будучи малыми детьми. Например, на момент съемок и выхода фильма "Леон" Натали Портман было всего 12 лет (а на этапе кастинге ей было и вовсе всего 11). Конечно же, кинокартина сделала из нее суперзвезду, востребованность которой не угасает и по сей день. Давайте поглядим, как изменились другие известные актрисы, которые начали сниматься в кино еще со школьной скамьи.
Натали Портман
Кирстен Данст
Анна-София Робб
Хилари Дафф
Эмма Робертс
Кристен Стюарт
Кристина Риччи
Вайнона Райдер
Алисса Милано
Дженнифер Коннелли
Скарлетт Йоханссон
Сирша Ронан
Эбигейл Бреслин
Анна Попплуэлл
Джорджи Хенли
Натали Портман
Кирстен Данст
Анна-София Робб
Хилари Дафф
Эмма Робертс
Кристен Стюарт
Кристина Риччи
Вайнона Райдер
Алисса Милано
Дженнифер Коннелли
Скарлетт Йоханссон
Сирша Ронан
Эбигейл Бреслин
Анна Попплуэлл
Джорджи Хенли
По материалам: триникси