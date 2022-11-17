. Как изменились актрисы, которые начали сниматься в кино еще со школьной скамьи (15 фото)
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Как изменились актрисы, которые начали сниматься в кино еще со школьной скамьи (15 фото)

Натали ПортманНекоторые известные актеры и актрисы добиваются заветной славы уже в достаточно зрелом возрасте. Но есть и те, кто стали звездами еще будучи малыми детьми. Например, на момент съемок и выхода фильма "Леон" Натали Портман было всего 12 лет (а на этапе кастинге ей было и вовсе всего 11). Конечно же, кинокартина сделала из нее суперзвезду, востребованность которой не угасает и по сей день. Давайте поглядим, как изменились другие известные актрисы, которые начали сниматься в кино еще со школьной скамьи.

Натали Портман


Кирстен Данст

Кирстен Данст
Анна-София Робб

Анна-София Робб
Хилари Дафф

Хилари Дафф
Эмма Робертс

Эмма Робертс
Кристен Стюарт

Кристен Стюарт
Кристина Риччи

Кристина Риччи
Вайнона Райдер

Вайнона Райдер
Алисса Милано

Алисса Милано
Дженнифер Коннелли

Дженнифер Коннелли
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон
Сирша Ронан

Сирша Ронан
Эбигейл Бреслин

Эбигейл Бреслин
Анна Попплуэлл

Анна Попплуэлл
Джорджи Хенли

Джорджи Хенли
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По материалам: триникси

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