Как менялся внешний вид героев Marvel, которых уже давно играют одни и те же актеры (18 фото)
Сегодня, 10:50 Вадим Карасев
В кинематографической вселенной Marvel с 2008 года вышло уже целых 30 фильмов. Это можно назвать настоящей фабрикой блокбастеров. Франшиза получилось такой масштабной, что ее даже разделили на 4 фазы. Но не будем вдаваться во все сюжетные перипетии вселенной. Важно то, что несмотря на такое огромное количество фильмов, всех супергероев стабильно играют одни и те же актеры. И само собой за эти годы герои меняются. Они не только взрослеют или стареют, но и довольно заметно меняют свой внешний вид. Чего один Халк стоит! Из неудержимого и злобного гиганта он превратился в милого и интеллигентного зеленого хипстера в очках. Итак, давайте посмотрим, как менялся внешний вид героев Marvel, которых уже давно играют одни и те же актеры.
Чёрная вдова
В фильмах «Железный человек 2» (2010), «Мстители» (2012), «Мстители: Война Бесконечности» (2018) и «Чёрная вдова» (2021).
Исполнительница роли: Скарлетт Йоханссон. Играла в фильмах Marvel с 2010 по 2021 год.
Капитан Америка
В фильмах «Первый мститель» (2011), «Мстители» (2012), «Мстители: Война Бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).
Исполнитель роли: Крис Эванс. Играл в фильмах Marvel с 2011 по 2019 год.
Тор
В фильмах «Тор» (2011), «Тор: Рагнарёк» (2017), «Мстители: Война Бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019) и «Тор: Любовь и гром» (2022).
Исполнитель роли: Крис Хемсворт. Играл в фильмах Marvel с 2011 по 2022 год.
Железный человек
В фильмах «Железный человек» (2008), «Мстители» (2012), «Мстители: Война Бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).
А кто он без костюма?
Тони Старк
В фильмах «Железный человек» (2008), «Мстители» (2012) и «Мстители: Финал» (2019).
Исполнитель роли: Роберт Дауни-младший. Играл в фильмах Marvel с 2008 по 2019 год.
Халк
В фильмах «Мстители» (2012), «Тор: Рагнарёк» (2017) и «Мстители: Финал» (2019).
Исполнитель роли: Марк Руффало. Играет в фильмах и сериалах Marvel с 2012 года.
Соколиный глаз
В фильмах «Мстители» (2012), «Первый мститель: Противостояние» (2016), «Мстители: Финал» (2019) и сериале «Соколиный глаз» (2021).
Исполнитель роли: Джереми Реннер. Играл в фильмах и сериалах Marvel с 2011 по 2021 год.
Локи
В фильмах «Тор» (2011), «Мстители» (2012), «Тор: Рагнарёк» (2017) и сериале «Локи» (2021-…).
Исполнитель роли: Том Хиддлстон. Играет в фильмах и сериалах Marvel с 2011 года.
Зимний солдат
В фильмах «Первый мститель» (2011), «Первый мститель: Противостояние» (2016) и сериале «Сокол и Зимний солдат» (2021),
Исполнитель роли: Себастиан Стэн. Играет в фильмах и сериалах Marvel с 2011 года.
Алая ведьма
В фильмах «Мстители: Эра Альтрона» (2015), «Мстители: Война бесконечности» (2019), сериале «ВандаВижн» (2021) и фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).
Исполнительница роли: Элизабет Олсен. Играет в фильмах и сериалах Marvel с 2014 года.
Чёрная вдова
В фильмах «Железный человек 2» (2010), «Мстители» (2012), «Мстители: Война Бесконечности» (2018) и «Чёрная вдова» (2021).
Исполнительница роли: Скарлетт Йоханссон. Играла в фильмах Marvel с 2010 по 2021 год.
Капитан Америка
В фильмах «Первый мститель» (2011), «Мстители» (2012), «Мстители: Война Бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).
Исполнитель роли: Крис Эванс. Играл в фильмах Marvel с 2011 по 2019 год.
Тор
В фильмах «Тор» (2011), «Тор: Рагнарёк» (2017), «Мстители: Война Бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019) и «Тор: Любовь и гром» (2022).
Исполнитель роли: Крис Хемсворт. Играл в фильмах Marvel с 2011 по 2022 год.
Железный человек
В фильмах «Железный человек» (2008), «Мстители» (2012), «Мстители: Война Бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).
А кто он без костюма?
Тони Старк
В фильмах «Железный человек» (2008), «Мстители» (2012) и «Мстители: Финал» (2019).
Исполнитель роли: Роберт Дауни-младший. Играл в фильмах Marvel с 2008 по 2019 год.
Халк
В фильмах «Мстители» (2012), «Тор: Рагнарёк» (2017) и «Мстители: Финал» (2019).
Исполнитель роли: Марк Руффало. Играет в фильмах и сериалах Marvel с 2012 года.
Соколиный глаз
В фильмах «Мстители» (2012), «Первый мститель: Противостояние» (2016), «Мстители: Финал» (2019) и сериале «Соколиный глаз» (2021).
Исполнитель роли: Джереми Реннер. Играл в фильмах и сериалах Marvel с 2011 по 2021 год.
Локи
В фильмах «Тор» (2011), «Мстители» (2012), «Тор: Рагнарёк» (2017) и сериале «Локи» (2021-…).
Исполнитель роли: Том Хиддлстон. Играет в фильмах и сериалах Marvel с 2011 года.
Зимний солдат
В фильмах «Первый мститель» (2011), «Первый мститель: Противостояние» (2016) и сериале «Сокол и Зимний солдат» (2021),
Исполнитель роли: Себастиан Стэн. Играет в фильмах и сериалах Marvel с 2011 года.
Алая ведьма
В фильмах «Мстители: Эра Альтрона» (2015), «Мстители: Война бесконечности» (2019), сериале «ВандаВижн» (2021) и фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).
Исполнительница роли: Элизабет Олсен. Играет в фильмах и сериалах Marvel с 2014 года.
По материалам: триникси