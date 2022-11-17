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Как провести Рождественский пост: когда наступает, как правильно поститься, что можно есть

Как провести Рождественский пост: когда наступает, как правильно поститься, что можно есть

Совсем немного времени осталось до начала Рождественского поста, который верующие люди ожидают в конце ноября. В этот период принято соблюдать ограничения в питании, чтобы очистить свое тело и душу, и в светлой вере еще больше приблизиться к Богу.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост

Рождественский пост, который проходит в конце года и готовит верующих людей к одному из самых светлых православных праздников — Рождеству, длится в течение сорока дней. Его начало всегда выпадает на 28 ноября, а заканчивается он в Сочельник, 6 января 2023 года.


На Руси Рождественский пост еще называют Корочуном, по имени языческого духа, символизирующего начало зимы и наступление сильных морозов.

Что можно употреблять в пищу во время Рождественского поста

Во время Рождественского поста следует придерживаться постного питания, основу которого составляют любые крупы, овощи и фрукты. Можно употреблять в пищу орехи, грибы, мед, сухофрукты, цельнозерновой хлеб.


В отличие от других постов, Рождественский не считается слишком строгим, он допускает употребление в пищу теплых продуктов, приготовленных на растительном масле.

В отдельные дни можно употреблять рыбу, по выходным разрешается выпить бокал вина.

Что можно и что нельзя делать во время Рождественского поста

По сравнению с ограничениями в пище, ограничения в плотских желаниях во время Рождественского поста являются более строгими. В этот период следует воздерживаться от занятий любовью и вести благочестивый образ жизни.


Нельзя злоупотреблять алкоголем, посещать развлекательные мероприятия, веселиться, смеяться, злословить, проявлять жадность и неуважительное отношение к другим людям.

Основным занятием в период рождественского поста должна стать молитва, которая избавит вас от негатива и приблизит к Богу.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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