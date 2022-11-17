. Как ужиться под одной крышей с Козерогом: 5 советов астрологов

Вадим Карасев

Любовь не бывает легкой, особенно если ваша вторая половинка — Козерог. Эти люди далеко не всегда являются простыми и понятными, но если вы будете следовать советам, описанным далее, то сможете построить с Козерогами доверительные и крепкие отношения.

Почему в первую очередь именно доверительные, так это потому, что Козероги редко доверяют кому-то без повода. Они очень тщательно взвешивают все «за» и «против» перед началом отношений. Согласно статистике, именно Козероги чаще всего проверяют совместимость с потенциальным партнером перед отношениями.

«Отзеркаливайте» их поведение

Козерогам не свойственно ходить вокруг да около, поэтому они стараются быть предельно честными со своей второй половинкой. Они ждут того же и от вас. Как только вы закроетесь от них, можете больше не ждать откровенности с их стороны. Всегда цените их решительность. Если же Козерог не хочет по какой-то причине говорить о своих чувствах или вовсе погружен в работу, сделайте то же самое. Не доставайте этого человека, если он хочет побыть наедине с собой или очень занят чем-то важным.

Научитесь просить прощения

Козероги ненавидят, когда вторая половинка допускает ошибку, но потом ведет себя так, словно ничего не было. Вы можете воспринимать это так, как вам хочется, но факт заключается в том, что Козероги хотят услышать от вас слова «прости меня», если вдруг вы действительно в чем-то виноваты. Для них это очень многое значит. Если вы не хотите признавать вину, они быстро охладеют к вам и перестанут уважать.

Ни в коем случае не скрывайте от них правду

Козероги только кажутся отстраненными. На самом деле они крайне внимательно анализируют поведение второй половинки и людей в целом. Они очень хорошо диагностируют ложь, поэтому не стоит проверять на прочность их проницательность. Они совершенно точно всегда знают, когда им лгут, а когда нет. Если вы будете им врать, отношения испортятся.

Не бойтесь просить о помощи

Козероги — это сильные люди, которые вне зависимости от пола крайне эффективно справляются с трудными жизненными ситуациями. Они с радостью помогут вам обрести веру в себя и решить любую проблему. Для этого нужно просто попросить их, ведь в большинстве своем они убеждены в том, что молчаливый человек в поддержке не нуждается.

Не пытайтесь исправить Козерога

Это довольно консервативные личности, которые имеют свое мнение практически на всё. Если они говорят, что им что-то нравится, не нужно пытаться говорить им, что они старомодны или просто не разбираются в чем-то. Они все равно вам не уступят. Споры — пустая трата времени.