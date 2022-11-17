. Каких оттенков следует избегать, что нельзя надевать на Новый год каждому знаку зодиака

При выборе красивого наряда для встречи Нового года необходимо прислушаться к советам астрологов и избегать некоторых оттенков. Астропрогноз поможет понять, что можно и что нельзя надевать всем знакам зодиака в новогоднюю ночь. Поскольку символом 2023 является Черный Водяной Кролик, то для его встречи нужно как следует подготовиться, заранее продумав свой образ.

Что нельзя надевать на Новый год представителям стихии Огня

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам следует отдать предпочтение менее ярким и вызывающим нарядам, потому что они могут стать причиной недопонимания и конфликтов с окружающими. Чтобы выглядеть нежно, стоит приобрести наряд пастельного оттенка. Это может быть как длинное платье, так и брючный костюм.

Лев (23 июля — 22 августа)

Представителям этого знака зодиака следует избегать фиолетового цвета при выборе праздничного наряда. Самым подходящим считается красный. Львы, которые облачатся в одежду огненных оттенков, смогут ловить на себе восхищенные взгляды противоположного пола.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Во избежание конфликтов и ссор, людям этого знака необходимо отказаться от строгих нарядов и темных оттенков. Хорошо и весело провести Новый год Стрельцы могут только в одежде оранжевого цвета.

Что нельзя надевать на Новый год представителям стихии Земли

Телец (20 апреля — 20 мая)

Чтобы никто не обсуждал и не шептался за спиной, в новогоднюю ночь Тельцам следует отказаться от любых оттенков зеленого цвета. Лучше надеть маленькое черное платье либо же привлекательный розовый наряд.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Деве в праздничную ночь не следует надевать наряд темного оттенка, потому что он будет вызывать грустные мысли и человек не сможет ощутить всю радость праздника. Чтобы выглядеть привлекательно, необходимо надеть что-то яркое либо же остановить свой выбор на цветочном принте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам следует отказаться от аксессуаров и нарядов золотых оттенков. Только так они смогут обезопасить себя от непредвиденных расходов в Новогоднюю ночь. Привлекательно и нежно они будут смотреться в одежде пастельных и нежно-розовых тонов.

Что не стоит надевать на Новый год представителям стихии Воздуха

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам следует исключить из своего образа любые животные принты, иначе окружающие их неправильно поймут. Им лучше всего надеть что-то в желтом цвете — он принесет им много позитива и избавит от плохих мыслей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам следует избегать нарядов розового цвета, потому что в новогоднюю ночь они будут некомфортно себя чувствовать в них. Чтобы праздник запомнился и принес много позитива, им следует выбрать что-то в коричневом или черном оттенках, а также задуматься над фасоном наряда.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям не следует надевать одежду красного цвета, потому что они не смогут расслабиться в новогоднюю ночь и весело отметить праздник. Лучше всего остановиться на светло-желтых или оранжевых тонах.

Что не следует надевать на Новый год представителям стихии Воды

Рак (22 июня — 22 июля)

Чтобы понравиться символу года, Ракам стоит приобрести наряд в голубом или сером цвете. Отказаться следует от золотых оттенков, иначе они могут испортить им всю атмосферу праздника.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы будут некомфортно себя чувствовать в одежде бордового цвета. Им больше всего подойдут золотистые оттенки, которые могут выступать в качестве элементов на платье или стильных украшений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам в праздничную ночь могут испортить настроение молочные оттенки и светлые тона. Именно поэтому им стоит приобрести наряд черного или синего цвета, что понравится символу года.