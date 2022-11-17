. Катя Гордон сообщила о пополнении в семье
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Катя Гордон сообщила о пополнении в семье

Катя Гордон сообщила о пополнении в семье
Юрист и правозащитница Екатерина Гордон стала многодетной мамой. Известный адвокат, светская львица и общественная деятельница Екатерина Гордон в третий раз стала мамой. Прекрасной новостью блондинка поделилась с подписчиками микроблога. Катя Гордон уточнила, что ее третий ребенок появился на свет чуть раньше срока. Это сын, которого она назвала Теодором. Именно это имя она загадала, когда вымаливала третьего малыша в одном из храмов Белграда. К тому же мальчик появился на свет 16 ноября — в День святого Теодора.
«Спасибо, родные, что молились за меня. И помните, что чудеса случаются, особенно с теми, кто сам их тоже старается организовать другим! С рождением меня третьего сына… Теодора, Тео, которого я однажды загадала в Белграде, куда меня привез мой друг и защитник Умар», — написала Катя Гордон в микроблоге. «Здоровья вам, Екатерина🙏. И маленькому Тео!🌹», «Вот она многодетная мама трёх богатырей! Катя, береги себя, отдыхай по возможности! Поздравляю!!!!!!!!», «Катя, поздравляю Вас с рождением ещё одного мужчины. Здоровья вам и скорейшего восстановления 💐», «Катюша вы наш защитник и воин Света 🕊пусть у вашего мальчика будет счастливая судьба ❤️❤️❤️», - пожелали новоиспеченной маме пользователи сети.
# Шоу-бизнес Гордон Катя
По материалам: z-aya

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