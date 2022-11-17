. Когда стоит ждать распродажи Xbox к «Черной пятнице» в 2022 году
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Когда стоит ждать распродажи Xbox к «Черной пятнице» в 2022 году

Когда стоит ждать распродажи Xbox к «Черной пятнице» в 2022 году


Каждый год в Microsoft Store к «Черной пятнице» команда Xbox устраивает крупную распродажу в Microsoft Store, плюс различные бонусные предложения появляются в регионах, где официально представлены приставки Xbox. Заранее Microsoft не анонсирует, когда стартуют распродажи, но по опыту прошлых лет есть возможность предположить, когда именно это произойдет.

В 2022 году «Черная пятница» выпадает на 25 ноября, то есть на пятницу следующей неделе. Но это не значит, что именно в эту дату начнется распродажа в Microsoft Store. Скидки можно ждать раньше, если судить по опыту прошлых лет:



2021 год: 19 ноября — 2 декабря



2020 год: 20 ноября — 3 декабря

Исходя из опыта прошлых лет, велика вероятность, что крупная распродажа игр для Xbox начнется в Microsoft Store заранее. Вероятнее всего, это произойдет 18 или 22 ноября. Стоит сказать, что на этой неделе в Microsoft Store мало скидок на игры, что может быть предвестником скорого старта распродажи.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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